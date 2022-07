La nueva canción de Tini Stoessel vs. la ex de De Paul: la brutal indirecta

Tini Stoessel compuso un nuevo tema en el que aseguran que está dedicado a Camila Homs, ex pareja de Rodrigo De Paul. De qué trata la letra de "La loto", el nuevo éxito que será lanzado en los próximos días.

Tini Stoessel y la canción que le compuso a Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel se encuentra bajo la lupa a raíz de su romance con Rodrigo De Paul. En las redes sociales especularon que la cantante lanzará una canción con una brutal indirecta para Camila Homs, expareja del futbolista de la Selección Argentina.

Mientras el mediocampista se encuentra en pleno divorcio con Homs, la artista ya publicó un adelanto del tema que compuso con Becky G y Anitta, llamado "La loto", que cuenta con fragmentos que podrían ser "palitos" para la exesposa de su actual pareja.

Pese a que la canción no salió de manera oficial, hubo un adelanto en YouTube con una frase que despertó la atención de muchos usuarios y usuarias. "Estamos hablando de voltaje. Hoy estamos sudando todo el maquillaje. Me tenés volando alto sin pasaje, la que está contigo no quiere que baje", canta Tini Stoessel en una parte del tema.

Asimismo, la canción culmina con otro picantísimo comentario en el que podría hacerse referencia a su relación con De Paul: "Pero baby ni con cinco amigas, mira lo que traje. Esta parece nuestra pasarela, pasa una pasan dos…".

Aseguran que Lionel Messi retó a Rodrigo De Paul tras su romance con Tini Stoessel

Lionel Messi habría cuestionado a Rodrigo De Paul por la exposición de su relación amorosa con la cantante Tini Stoessel, con quien comenzó a exponer su relación desde hace algunas semanas. El periodista Rodrigo Lussich aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece) que la imagen pública que el futbolista da desde que comenzó su noviazgo con la intérprete de La Triple T no gustaría a su entorno laboral.

"Hay un entorno de las esposas de los jugadores no la quiere a Tini Stoessel. Messi y otro jugador hablaron con De Paul y le pidieron que baje la exposición mediática. Le pidieron que afloje un poco, no gusta para nada", comenzó su descargo el conductor del programa de espectáculos. Y aseguró que tanto el cuerpo técnico como el plantel de la Selección Argentina estarían disgustados con la actitud que tomó De Paul en las últimas semanas.

La panelista Karina Iavícoli reveló que el director técnico del Atlético Madrid, Diego "El Cholo" Simeone, también estaría muy disgustado con la nueva faceta de Rodrigo De Paul. "La verdad es que podría hacer todo lo que hace con Tini, porque tiene derecho, pero no mostrarse tanto", enunció la periodista del mencionado ciclo.