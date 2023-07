La Negra Vernaci se hartó y dijo lo que todos piensan de Jorge Lanata: "Chusma de barrio"

La conductora radial fue tajante con el periodista después de sus dichos sobre la salud de Wanda Nara. La Negra Vernaci fulminó a Jorge Lanata en vivo.

Elizabeth "La Negra" Vernaci habló sobre la actitud de Jorge Lanata en relación a la críticas que recibió por dar un diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara cuando no hubo confirmación oficial al respecto. La locutora cuestionó el accionar del periodista y soltó duras frases.

Lanata fue cuestionado por sus colegas por lo que dijo en Radio Mitre sobre la internación de Wanda Nara. Para colmo, durante la edición de Periodismo Para Todos que tuvo lugar el pasado domingo 16 de julio, no pidió perdón por sus declaraciones. Lo cierto es que, hasta el momento, se conoció que la conductora de Masterchef fue hospitalizada después de que le detectaran el bazo inflamado y los glóbulos blancos en niveles demasiado altos en el Sanatorio Los Arcos.

"¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa", comenzó su descargo Vernaci con la acidez y el sarcasmo que la caracterizan. Y siguió: "El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio, Jorgito Lanata, dijo que no cree que haya hecho algo malo. Con lo fácil que es decir 'estuve mal, se me escapó'. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida".

Wanda Nara atraviesa un delicado momento de salud.

La ganadora del Martín Fierro de Radio de Oro continuó su lapidario descargo contra Lanata y aludió a la omnipotencia del periodista. "Hay que ser muy vanidoso para creer que no provocás absolutamente nada más que admiración. Soy admiración y ejemplo, chicos. Él no necesita ser polémico para ser un gran periodista, a mí personalmente no me gusta hacia dónde va, pero cuando empezás a pensar en que se mete con al sexualidad de la gente, dijo que Flor de la V tiene pito durante años. Evidentemente le gusta el quilombo y le gusta que hablemos de él, así que vamos a cambiar de tema", cerró la comunicadora.

Qué dijo el DT de Mauro Icardi

Tras la ausencia de Mauro Icardi a los entrenamientos con el Galatasaray, el DT del equipo turco se refirió a la situación del delantero y reveló: "No hice una declaración de que Icardi vendrá el lunes. Quizá no se entendió con claridad. Recibiremos noticias sobre cuándo llegará el lunes".

Al mismo tiempo, apoyó al jugador y sostuvo: "Esto puede ser un proceso, quedará más claro la próxima semana. Tiene un problema familiar. El período de tiempo para él puede estar claro en la próxima semana. Me gustaría que viniera y estuviera en el equipo lo antes posible, pero a veces tales razones familiares se interponen en el camino. Lo importante es que llegó ahí de la manera más correcta". De esa manera, crecieron las especulaciones en torno a la salud de Wanda Nara.