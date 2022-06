La Negra Vernaci humilló a Yanina Latorre en LAM: "¡Qué pesada!"

En un caldeado ida y vuelta televisivo, La Negra Vernaci dejó en ridículo a Yanina Latorre. El picante mensaje de la periodista para la panelista de LAM.

Elizabeth "La Negra" Vernaci protagonizó un picante cruce con Yanina Latorre. La periodista y conductora de radio humilló a la panelista de LAM en plena transmisión de América TV, donde se vivieron minutos de absoluta tensión ante la atenta mirada de Ángel de Brito.

En un móvil que tuvo lugar en la previa del cumpleaños de Marley, Vernaci le comentó entre risas a De Brito: "Si querés te hago el móvil para ver si puedo ser otra angelita". Y el conductor le devolvió: "Me encantaría que vengas un día de invitada, aunque sea, pero vos sos muy difícil". Por su parte, la locutora le indicó: "No me tolerarías, no sabés lo mal llevada que soy en la tele. No lo disfruto, viste... viste cómo es".

"¿En serio? ¿Por qué? Pero hiciste tele, hiciste mucha tele...", le repreguntó el presentador. "La Negra" volvió a tomar la palabra y le manifestó: "Hice tele, pero no es algo disfrutable. Qué se yo... envidio a la gente que está ahí sentada en el living de su casa como Yanina".

Latorre, que escuchaba atentamente, interrumpió la conversación y lanzó dardos contra Vernaci, que recogió el guante y la dejó en ridículo en plena transmisión de LAM.

La Negra Vernaci y Yanina Latorre se pelearon en LAM, por América TV.

La fuerte discusión entre La Negra Vernaci y Yanina Latorre

Yanina Latorre: "¡Ay, no te hagas la buena ahora que me estuviste dando lindo y parejo!".

La Negra Vernaci: "Conmigo no, eh. Conmigo no...".

Yanina Latorre: "Ya me tenés podrida. Después te hacés la amiga".

Ángel de Brito: "No se peleen".

La Negra Vernaci: "Yo no soy tu amiga, Yanina".

Yanina Latorre: "Yo tampoco, pero te hacés la simpática".

La Negra Vernaci: "No, no, pero que sea simpática no quiere decir que sea tu amiga. Está todo más que bien".

Yanina Latorre: "Y no, pero después me hablás por WhatsApp".

La Negra Vernaci: "Y yo no te doy, le doy a todos en general cuando se ensañan con alguien que no se puede... si querés hablamos de eso, pero no es la idea porque estamos hablando de un cumpleaños (de Marley)".

Yanina Latorre: "Ya sé, ya sé..., no te hablo de eso. Te hablo del año pasado también".

La Negra Vernaci: "Te querés hacer la picante todo el tiempo. Una no puede hacerse la picante todo el santo día".

Yanina Latorre: "Y vos también te querés hacer la picante todo el tiempo...".

Ángel de Brito: "Bueno, no peleen, chicas".

La Negra Vernaci: "Picante tengo la argolla. ¡Terminala, boluda! ¡Qué pesada! Yo tengo la mejor onda. Le tirás una buena y te viene ñi ñi ñi ñi. Ay, Dios. Qué difícil que es".

La Negra Vernaci manifestó su amor por Cristina Kirchner

Hace algunos años, "La Negra" Vernaci logró tener una charla privada con la vicepresidenta de la Nación. En diálogo con El Destape Radio, la locutora recordó dicho emocionante momento y contó qué es lo que sintió: "La verdad me enamoré, yo no la conocía a Cristina. Me pareció una mujer tremendamente inteligente, nunca había estado con una mina tan inteligente y tan normal".

"La verdad que fue una agradable sorpresa. No es una yegua, no es la hija de puta que todos creen. Con respecto a Cristina, encontré una líder, nunca había estado al lado de un líder y de pronto encontré una líder", agregó. A su vez, "La Negra" tuvo que lidiar con el odio de algunos periodistas que no podían concebir que, sin tener el título de periodista, Cristina Kirchner le diera una entrevista a ella. La locutora manifestó: "El odio de mis compañeros, porque yo no soy periodista y tampoco escritora, escribí un libro, pero no soy escritora".