La Negra Vernaci explotó en vivo contra De Brito y Etchecopar: "Los enanos"

La locutora apuntó contra los periodistas, quienes la tildaron de maltratadora y acomodada. "La Negra" Vernaci atendió a Ángel de Brito y Baby Etchecopar y demostró una vez más que no tiene tapujos.

Elizabeth "La Negra" Vernaci reaccionó ante las palabras en su contra de Baby Etchecopar y Ángel de Brito y soltó su costado más ácido una vez más. La locutora apeló a su humor más picante para referirse a este conflicto.

Vernaci se pronunció en contra de los movileros que hostigan a las celebridades para tener notas en televisión y eso hizo que De Brito se enfureciera. Por otro lado, desde Sobredosis de TV, ciclo en el que "La Negra" ocupa el lugar de conductora, hicieron un informe sobre el cambio de opinión partidaria de Baby Etchecopar, lo que también hizo enojar al periodista macrista.

"Las cosas que dijo Baby las recibí como de quien viene. Baby está muy acostumbrado a maltratar mujeres, así que no esperaba otra cosa de parte de él. Tendrá que demostrar si es verdad todo lo que dijo", respondió la íntima amiga de Marley, Florencia Peña y Humberto Tortonese. Y agregó: "Es su pensamiento. Yo no sé si la libertad de expresión abarca decir cualquier cosa de cualquiera sin pruebas", en alusión a las declaraciones de Etchecopar en referencia a un supuesto acomodo partidario de la locutora.

Vernaci chicaneó al periodista, quien evadió la acusación que se hizo desde Sobredosis de TV sobre su persona. "Me llama la atención que Baby haya hablado de todo esto, pero que no haya explicado el motivo para que se enoje tanto que fue un informe que hicimos en C5N con respecto a que una vez pensás algo mal de un político y después, por arte de magia te parece fantástico. Eso no lo explicó. Capaz después lo explica", soltó.

Fuerte descargo de "La Negra" Vernaci contra De Brito y Etchecopar

Cuando el movilero Alejandro Guatti le consultó a "La Negra" sobre las declaraciones de De Brito en Twitter, quien definió a Vernaci como maltratadora, la locutora sacó la parte más filosa de su lengua y enunció: "No sé. Debe ser que se unieron los enanos. No tengo idea, la verdad", entre risas.

"¿A quién maltrató hoy en la radio?", escribió De Brito en un tweet en el que citó el video en que Vernaci dijo esas palabras, a modo de chicana por la supuesta personalidad agresiva de Vernaci. El argumento de Ángel de Brito a la hora de asegurar que su colega es maltratado se basa en el humor ácido que ella maneja en su programa radial.