La muerte que golpea a Jorge Asís: "Se nos fue"

Jorge Asís escribió un doloroso mensaje en las redes sociales tras la muerte de un ser querido. El mal momento que atraviesa el periodista y analista político.

Jorge "El Turco" Asís vive horas sumamente tristes. El escritor, periodista y analista político que hasta hace poco tuvo protagonismo en la pantalla de América TV junto a Luis Novaresio y Alejandro Fantino, lamentó la muerte de un ser querido y decidió compartir su dolor en las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, @AsisOberdan, "El Turco" hizo una publicación muy triste. "Se nos fue 'El Uturunco'. Luis Uriondo. Acaso el último emblema de La Resistencia. Un héroe que desbordaba afecto", señaló el también ex embajador argentino en Portugal entre 1997 y 1999.

Asimismo, Asís manifestó algunas de las características que describían a Uriondo: "Era santiagueño, guitarrero, tanguero y peronista". Y finalmente, le envió un cálido saludo a sus familiares y seres queridos: "Beso a La Negrita. Abrazo a sus hijos. Comparto el dolor infinito de sus amigos". Cabe resaltar que Uriondo fue velado hoy en el Salón Blanco del Congreso de la Nación y que sus restos serán velados en Tapalque (Provincia de Buenos Aires).

Luis Uriondo, político santiagueño, murió en la noche del martes 19 de abril.

Quién fue Luis Uriondo, el peronista que Jorge Asís despidió con mucho dolor

Luis "El Negro" Uriondo fue un político santiagueño que militó en el peronismo a los 17 años. En tanto fue miembro de la primera guerrilla rural del país, llamada 'Los Uturuncos'. En 1989 llegó a ser diputado nacional por el PJ santiagueño. Asimismo, tuvo incidencia a nivel nacional y en los últimos años tuvo cargos en la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de la Nación.

Por qué Jorge Asís no cuenta mucho sobre su vida privada

Jorge Asís se refirió a su vida privada y reveló los motivos por los que no se conocen demasiados detalles de su familia. "Uno de mis méritos es que desde hace 50 años es absolutamente desconocida mi vida privada", indicó. Y agregó: "Cierta fama de seductor, quizás… Porque puedo ser galante, porque pude haber tenido alguna historia. Pero nadie me vio: yo no exhibo ni oculto".

Por otra parte, "El Turco" se mostró en contra del accionar de ciertas figuras del espectáculo que exhiben fotos públicas de sus hijos: "Tampoco me gustaba exhibir a mis chicos. Aprovecho para decir, si alguien está leyendo está declaración… porque yo veo esas muchachas o actrices que ponen fotos de los hijos en Internet: por favor, no los muestren tan abiertamente". Y precisó la razón por la que está en contra de dicho accionar: "Hay mucha gente energética con una carga muy negativa. Muchas de las cosas que pasaron en mi vida tienen que ver con la magia. Por eso tengo fe. Por eso creo en el futuro".