La Mole Moli dijo lo que piensa en la cara de Flor de la V: "Las cosas como son"

La Mole Moli y un explosivo cruce con Flor de la V en vivo. Qué dijo el exboxeador, que se cruzó con la conductora de Intrusos en América.

Flor de la V y Fabio "La Mole" Moli protagonizaron un tenso cruce al aire de Intrusos, en donde el exboxeador dijo todo lo que piensa en la cara de la conductora del ciclo de espectáculos. "Las cosas como son", expresó el cordobés, contando su visión de los hechos sobre un suceso en particular.

La Cámara 12ª del Crimen de Córdoba sentenciò a La Mole Moli con dos años y dos meses de pena por el delito de coacción, luego de la denuncia por iolencia de género realizada por su expareja Marta Cristina “La Negra” Galeano. En este sentido, el cordobés fue entrevistado por Flor de la V y allí tuvieron un picante cruce.

Tras desmentir a su ex por la denuncia que hizo en su contra, La Mole Moli también se refirió a su hija mayor. Aseguró que no es "legítima", y de hecho en los últimos días se conoció el resultado del ADN que afirma que "La Gringa" (NdeR: apodo de la hija en cuestión) es descendiente de "La Negra" con una pareja anterior. A raíz de esto, comenzó el cruce con Flor de la V.

“El viernes a las 17:00 la chica mía más grande me llama a la casa de ella. Yo voy y cuando entro, la veo al costado de la mesa llorando y con el sobre. Y le digo: ‘No sos mi hija’. Y ella me dice que no pero que tenía una gotita de esperanza. Y le digo: ‘Pero sigo siendo tu padre hasta este entonces’. Ahí se acabó el tema. Y La Negra (NdeR: su expareja) dijo que yo le había pagado al laboratorio. Entonces, por eso no quiero estar con esta disputa. Yo me quedo con mi historia y es la historia de la verdad. Esta es mi historia de la verdad”, lanzó La Mole Moli.

Flor de la V, La Mole Moli y el cruce por su hija "ilegítima"

En ese momento, Flor de la V lo cruzó: "No, esa es tu historia porque La Negra acá contó otra totalmente diferente. Cuando supuestamente le sacaste la uña a La Gringa lo dijo de una manera y vos lo contás de otra que casi es un cuento de hadas. La negrita contó otra cosa totalmente opuesta a lo que vos estás diciendo”.

“Yo te escucho, pero simplemente cuento que la versión que dio La Negra es una historia opuesta. Escuchame Florencia, yo te cuento mi historia, si vos no me la querés creer es problema tuyo. Ahora, si vos querés que yo esté con la cámara acá y la cuente llorando, no lo vas a lograr. Yo no voy a llorar. Te voy a contar las cosas como son”, retrucó La Mole Moli. Tras el tenso momento, Marcela Tauro intentó interceder calmando las aguas.