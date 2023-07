La letal venganza de Indiana Cubero contra Mica Viciconte: "Te la devuelvo"

Indiana Cubero se vengó de Mica Viciconte de la peor manera, en medio de sus vacaciones a Salta.

Indiana Cubero, la hija que comparten Nicole Neumann y Fabián Cubero, se vengó de Mica Viciconte, la pareja de su padre, en medio del viaje que hicieron los tres juntos a Salta. Si bien la preadolescente parecería tener un buen vínculo con Viciconte, recientemente la sorprendió con un gesto de venganza por algo que la influencer le hizo días atrás. Como si eso fuera poco, la hija de Nicole compartió una foto de su travesura en las redes sociales, exponiendo a la pareja de su padre frente a millones de usuarios.

Recientemente, Indiana se fue a vivir a la casa de su padre y Viciconte, tras la denuncia por violencia intrafamiliar que emitió contra su madre. En este contexto, se fueron los tres de viaje mientras Neumann se tomó unas vacaciones en Estados Unidos con sus otras dos hijas, Sienna y Allegra Cubero. A pesar de que Indiana parecería querer a la pareja de su papá, tuvo un llamativo gesto que puso en duda su buena relación.

Todo comenzó días atrás, cuando Mica compartió una foto en Instagram de la niña de 14 años lavando su ropa a mano y escribió un picante mensaje: "Indiana conociendo el lavadero". Días después, Indiana se vengó de la peor manera: publicó una foto de Viciconte durmiendo. "Buena peli", comentó la niña, dejando en claro que la influencer se quedó dormida mientras veían una película. Más tarde, la pareja de Cubero reposteó la foto y le hizo una dura advertencia: “No te vayas a quedar dormida en alguna peli porque te la devuelvo, eh”.

Foto de Indiana Cubero subida por Mica Viciconte.

La venganza de Indiana Cubero contra Mica Viciconte.

Mica Viciconte rompió el silencio sobre la denuncia de Indiana contra su madre, Nicole Neumann

Mica Viciconte habló en Intrusos (América TV) sobre la denuncia que Indiana emitió contra su mamá y declaró: "Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hacen los demás, ni mucho menos. Estamos bien, como familia estamos bien, criando a un chiquitito divino".

Además, destacó que "está todo judicializado" y que "por respeto y por cuidar a algunas personas", prefiere no dar declaraciones. "Creo que hay tiempo para todo, y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro", sostuvo la mediática.

"Yo siempre digo que la Justicia es lenta en este país, muy lenta. Y tengo fe de que las cosas se arreglan ahí. Así que hay que esperar. Después, no voy a dar ningún indicio ni nada, porque no es un tema que me corresponde, que no quiero hablar, que no me interesa, y es un tema que tienen que tratar las personas correspondientes, no yo", concluyó Viciconte.