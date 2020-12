La jugada de Tinelli y Suar para repuntar y superar el lapidario 2020

Luego de un 2020 en el que Marcelo Tinelli no pudo estar al frente del "Bailando" y a Adrián Suar atravesó una fuerte crisis económica en Polka, los empresarios están cerca de cerrar un acuerdo beneficioso para ambos.

¿De qué se trata? De cara a los proyectos que tiene en mente Tinelli para el 2021, junto al Grupo Clarín ARTEAR está evaluando la posibilidad de mudar los estudios de LaFlia Producciones en Chacarita a Don Torcuato, donde se encuentran las oficinas de la empresa de Adrián Suar.

Según adelantó Pablo Montagna en Radio Rivadavia, se trata de una estrategia para reducir los costos de alquiler que paga la empresa de Tinelli por los estudios ubicados en Fraga al 100, desde los que graban "Cantando 2020", "La previa del Cantando" y "Corte y confección".

Por otra parte, los estudios de Suar están vacíos desde mediados de marzo, cuando se frenaron de manera definitiva las grabaciones de "Separadas", la última apuesta de Polka en El Trece que se vio gravemente afectada por la pandemia.

“Tengo el desafío de ver cómo me reinvento, si puedo. Yo quiero pelear. A mí, internamente, conmigo, con mi terapia y con mis amigos, lo que más me dolería es quebrar. Que el negocio me tape. Para decirlo de manera real, Polka siempre fue una productora modelo en la que estuvo todo bien. Esta es la primera vez que tengo estos líos”, dijo el "Chueco" en una entrevista que dio a fines de julio, en pleno conflicto con los trabajadores de la productora que lo denunciaron por falta de pagos.