La jubilada fanática de River que emocionó a Guido Kaczka

Guido Kaczka se mostró conmovido por una situación que vivió una participante de Los 8 Escalones. El video.

Una participante rompió en llanto y generó un momento emotivo en Los 8 Escalones. Se trata de Marta, quien tiene 73 años, es jubilada, hincha fanática de River y obtuvo el premio mayor en el programa que fue ganar el millón de pesos.

La emoción se sintió en la pantalla de El Trece con la performance de Marta, la participante de Los 8 Escalones que tuvo una reñida final. La mujer ganó un millón de pesos tras contestar correctamente una pregunta bastante difícil: "Según el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ¿cuántos son en total los cortes del pollo mayormente comercializados?". Frente a esta situación, no pudo contener las lágrimas.

Mientras Guido Kaczka relataba cómo fue el paso de Marta por el certamen, la concursante comenzó a saludar uno por uno al jurado y a sus compañeros sin emitir una palabra, dado que se encontraba conmovida por el logro. "Tiene diez nietos. Le gusta ir a la cancha, es hincha de River, y ahora su millón bien ganado", destacó el conductor.

"No lo puedo creer", deslizó. "Lo diste vuelta, a vos que te gusta el fútbol lo diste vuelta eh. Faltaba un minuto, ibas perdiendo y mandaste al arquero", indicó Martín Liberman, quien analizó su recorrido y reveló que estaba en desventaja al inicio de la final de Los 8 Escalones.

https://www.eldestapeweb.com/atr/television/tiembla-el-trece-laurita-fernandez-le-dio-la-peor-noticia-a-guido-kaczka-20229520490

Allí se puso cara a cara con Guido Kaczka con el cartel del millón de pesos. Se generó un silencio que duró unos segundos hasta que el conductor preguntó: "¿Vas a volver Marta?". La respuesta de la mujer fue inmediata y sin pensarlo: volverá para disputar los dos millones.

El angustiante momento de Guido Kaczka en El Trece

Guido Kaczka protagonizó una situación sumamente angustiante en la pantalla de El Trece. Durante la edición de Un Sol para los Chicos, que fue transmitida el pasado sábado 3 de septiembre, el conductor mostró conmocionado al repasar lo que viven los niños y niñas en la guerra en Ucrania, país que está en conflicto con Rusia.

A modo de introducción, el animador presentó un segmento con una entrevista a un niño ucraniano de 7 años que quedó impactado por un bombardeo. "Heridas invisibles de los conflictos armados. Millones de chicas y chicos sufren las consecuencias de la guerra. La violencia deja heridas invisibles que marcarán sus vidas para siempre", señaló el conductor.

Luego, la producción puso el video con la nota a Davyd, niño que dio detalles de su dura vivencia en la ciudad de Bucha. Asimismo, los televidentes pudieron conocer la historia de Arthur, otro niño que a raíz del bombardeo dejó de hablar.

Tras conocer la otra cara de la guerra en Ucrania, Guido Kaczka reaccionó con una fuerte reflexión: "Qué bárbaro, ¿no? En Argentina no nos pasa. Nos pasan un montón de cosas, pero esto así no, nos pasa. ¿Qué será estar en ese lugar?". Todavía conmocionado con la entrevista, manifestó: "Es difícil de ver. Cuando me preparaba para Un Sol, miraba este video y era difícil de ver. Ahora que lo volvemos a ver es difícil".