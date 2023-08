La Joaqui se sacó e hizo el reclamo menos pensado en Telefe: "Me quieren hacer quedar mal"

La jurado habló sobre un malestar que sintió en el programa de Telefe. La Joaqui hizo una contundente queja en pleno Got Talent Argentina.

La Joaqui es una de las nuevas figuras de la música argentina y Got Talent Argentina, el nuevo reality show de Telefe, la tiene como jurado. La cantante de hits como Butakera, Muñecas y Amanecemos recientemente hizo una fuerte queja en pleno programa debido a una acotación de su compañero Abel Pintos.

El jurado del show está compuesto por la trapera, el mencionado folklorista, Florencia Peña y Emir Abdul, con la conducción de Lizy Tagliani. La dinámica entre los cuatro jueces suele ser amistosa y tranquila, pero una frase del cantante de Oncemil y De Solo Vivir hizo que su colega se encrispara en medio de la emisión.

La primera participante de la noche era oriunda de Mar del Plata, al igual que La Joaqui, y la cantante se mostró feliz de la coincidencia. "Somos tocayas", soltó con alegría ante la mirada de la concursante que acudió al escenari de Got Talent para demostrar sus dotes dancísiticos. Al mismo tiempo, Pintos miró de reojo a la cantante y le dijo: "O coterránea", en alusión al mal empleo del término "tocaya" que había hecho la cantante.

"¿Por qué siempre me quieren hacer quedar mal?", soltó sin tapujos la artista, fiel a su espíritu picante. Lejos de querer seguir la pelea, Pintos agregó: "Nunca quiero eso. Todo lo contrario". Por su parte, La Joaqui decidió dar por terminada la discusión y le pidió a la participante que demostrara su talento.

La Joaqui, sobre su salud mental

"Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente. Sigo defendiendo que, de un grupo de amigos, estoy yo acá. Las oportunidades no son las mismas para todos", comentó la cantante en diálogo con Verónica Lozano en su programa de televisión. Y sumó: "Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos. Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor”.

La Joaqui no pudo contener las lágrimas en ese reportaje y aseguró que fue un año muy complejo y está haciendo lo mejor que puede. "Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar. Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo", cerró.