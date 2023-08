La insólita reacción de Thiago Medina tras saber que Daniela Celis está embarazada

Daniela Celis confirmó que está esperando dos hijos de Thiago Medina y la respuesta del joven desató una polémica en las redes.

Thiago Medina es un exparticipante de Gran Hermano (Telefe) de 19 años, oriundo de González Catán. El nombre del joven resonó fuertemente en las últimas horas tras la confirmación de embarazo de Daniela Celis, con quien mantiene un romance desde que salieron de la casa más famosa del país. Después de semanas de rumores, "Pestañela" finalmente confirmó estas versiones y anunció que está esperando gemelos. Sin embargo, Thiago tuvo una llamativa reacción que despertó sospechas entre sus seguidores.

Celis dio la primicia en Fuera de Joda, el streaming que los ex "hermanitos" hacen por Telefe. "Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales. Estoy muy contenta”, declaró. Si bien dejó en claro que Thiago es el padre, se mostró incómoda al hablar sobre su relación al día de hoy. Por otro lado, el joven mantuvo un silencio hermético en sus redes sociales.

“Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir”, deslizó Daniela. Ante las preguntas sobre su relación, confesó que “está todo medio tenso en el vínculo entre ambos”. Luego, aclaró: "Obvio que el papá es Thiago”. Por otro lado, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) que la exparticipante le dijo: "No voy a hablar de Thiago porque no estamos viviendo juntos. Tampoco voy a mostrar la panza ni decir el sexo de los niños".

Como Thiago no realizó ningún posteo en sus redes sociales al respecto, miles de seguidores de la pareja se preguntaron si se haría cargo de los niños. Por otro lado, la hermana del joven, Brisa, le escribió en sus redes: “Felicidades amor de mi vida, vas a ser papá, siempre voy a estar apoyándote en cada paso que des, estoy súper contenta por vos, te deseo lo mejor y que seas súper feliz bebé, voy a ser tía de gemelitos”. Por alguna razón, Medina no compartió este posteo en sus redes.

La reacción de Julieta Poggio al enterarse que Daniela está embarazada

Julieta Poggio, íntima amiga de Daniela, también realizó un alegre posteo en sus redes sociales para felicitarla. Junto a un collage de fotos de las dos juntas, escribió: “Así de juntitas hoy y siempre, mi Dani! Te amo más que nunca. Sos de las personas más fuertes y con el corazón más puro que conozco. Te deseo lo mejor del mundo. Lo mereces”. En otro posteo, agregó: "Te amo, te amo, te amo. Estoy muy emocionada y feliz por vos".