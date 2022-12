La insólita propuesta de Moria Casán vinculada a Gran Hermano: "Me ofrezco a limpiar"

La diva usó sus redes sociales para hacer una jugosa oferta a una participante del reality show de Telefe. Qué dijo.

Moria Casán realizó una curiosa propuesta ligada a una participante de Gran Hermano que sorprendió a todos en las redes sociales. La diva escribió en su cuenta de Twitter que se ofrece abiertamente a limpiar las pestañas de Daniela Celis y explicó los desopilantes motivos.

El apodo "Pestañela" que le pusieron los fanáticos del reality de Telefe a la participante por sus imponentes pestañas llegó a oídos de Moria Casán. "Me ofrezco a limpiar las pestañas Modo Techo de Daniela, va a terminar sin visión de tanto parpadear", soltó la exjurado de Showmatch.

"Mugre, en esas lashes hay de todo. Miguitas, líquido, etcétera", concluyó en el tuit que tuvo infinidad de reacciones. La gente se lo tomó en serio y comenzó a expresarse sobre el posteo de Moria en Twitter, ya que indicaron que Daniela no se cuida las pestañas.

"¿Por qué no la dejan en paz a esa chica con sus pestañas?", preguntó una usuaria, mientras que otra sostuvo: "Porque se le pueden caer los ojos". Al mismo tiempo, otra seguidora de Moria reveló qué pasa si no se mantienen: "Imagínate que las pestañas cumplen una función como las cejas: atrapan suciedad y sudor. No es joda".

Moria Casán habló de Gran Hermano y dijo lo que todos pensaban de Agustín

Moria Casán disparó con todo contra Agustín Guardis, el participante de Gran Hermano que causó polémica por sus actitudes estos últimos días. La diva expresó su descontento a través de sus redes sociales por un video viral donde se lo ve junto a Julieta Poggio y lo destrozó de una manera categórica.

"La Frodoneta", el término que utilizaron para demostrar el apoyo a Agustín Guardis, se cayó completamente y le soltaron la mano, a tal punto que piden que vaya a placa para eliminarlo. En Twitter, se viralizó un video donde el oriundo de La Plata comienza a reírse solo, sin ningún motivo, poniendo nerviosa a Julieta, quien estaba enfrente suyo.

"Embolia láctea, por chabón, hámster de colección, aprendiz de psico", lanzó Moria Casán, quien sorprendió a todos por su fuerte comentario. El tuit tuvo infinidad de reacciones por parte de los fanáticos de Gran Hermano y seguidores de la exjurado de Showmatch.