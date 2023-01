La insólita cumbia 420 dedicada a El Pelado Trebucq: "Tarambanita"

En Youtube ya lanzaron la cumbia 420 de "El Pelado" de Crónica Esteban Trebucq, quien ahora se mudó a A24.

Esteban Trebucq, antes conocido como "El Pelado de Crónica", se convirtió en tendencia en los últimos días por su pase a A24 para conducir La cruel verdad. En medio de ese ruido es que le hicieron una canción de cumbia 420 que es furor en YouTube.

La cuenta "Christian de Lugano" produjo un tema de RKT, un subgénero de la cumbia, dedicada a "El Pelado" Esteban Trebucq. La misma cuenta con distintas frases dichas por el periodista en su programa emitido por Crónica TV, sumados a los versos del propio sencillo.

El video fue lanzado a fines de octubre de 2021, pero comenzó a viralizarse este último tiempo, en sintonía con la llegada que empezó a tener el ahora conductor de A24. Las frases "dejá el saxo" o "tarambanita de Lugano" son una constante en el remix que dura casi 3 minutos.

Además, comienza con la clásica melodía de Crónica TV, cuando anuncian una noticia de último momento. Por el momento, "El Pelado" no se hizo eco de esta dedicatoria, ya que no realizó ningún comentario ni en su programa de televisión ni en sus redes sociales.

El Pelado Trebucq contó la verdad de su salida de Crónica

Esteban Trebucq fue una de las grandes figuras que tuvo Crónica TV en los últimos años. En los últimos días se despidió del canal de las "placas rojas", ya que un nuevo destino lo espera. Y en diálogo con Primicias Ya, "El Pelado" reveló la razón de su adiós al medio en donde trabajó durante mucho tiempo.

"Hace cinco meses que vengo hablando con A24 y América. La llegada de Rolando Graña como gerente de noticias aceleró todo. Después de pensarlo, tomé la decisión. No fue fácil, pero este es un desafío inmenso", aseguró Trebucq, quien debutará en A24 como conductor de La cruel verdad.

Contando cómo será su programa en A24, Trebucq reveló: "Voy a tratar de ofrecer una mirada crítica de la realidad. Una realidad dura. Este es un país que se cae a pedazos desde hace unos años. Yo voy a hacer hincapié en la gente que no tiene nada, en los olvidados".

"Aspiro a hablarle a gente que no elije qué comer o directamente no come. No voy a analizar el consejo de la magistratura. Voy a ir al hueso. Yo soy políticamente incorrecto y voy a seguir siendo así porque no me sale ser de otra manera", sentenció "El Pelado", quien ya no tendrá relación alguna con Crónica TV.