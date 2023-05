La insólita confesión romántica de Nico Occhiato: "Materialista"

El conductor de Nadie dice Nada sorprendió con una insólita confesión sobre una cita que tuvo hace un tiempo.

Nicolás Occhiato pasó por Noche al Dente por la pantalla de América TV y sorprendió al hacer diversas revelaciones íntimas respecto a algunas citas incómodas que tuvo durante su juventud. "Era la chica materialista", opinó el fundador de Luzu TV durante su charla con Fernando Dente.

Acostumbrado a contar sobre las más diversas cuestiones de su vida privada, Nico Occhiato visitó a Fer Dente en su programa de América TV y sorprendió al dar más detalles de algunas divertidas anécdotas que vivió cuando era más joven. Con el invitado instalado ya desde hace un tiempo como un galán de los medios, el conductor de Noche al Dente lo apuró recordándole una cita a Occhiato: "Vos pasaste a buscar a una señorita, se subió al auto y te preguntó si era el único auto que tenías. Fueron a tu departamento, y te preguntó si era dos ambientes, y si alquilabas o eras propietario… ¿Qué más te preguntó esa enviada de la Afip?".

"Hubo algunas situaciones más", comenzó a recordar el presentador de Nadie dice nada (Luzu TV). En ese sentido, hizo un poco más de memoria y agregó: "Le pregunté qué vamos a comer, me dice sushi pero yo no como sushi, eso ya no le gustó". Sin querer revelar el nombre de su cita, Occhiato dio más detalles sobre aquella olvidable noche.

"Después me preguntó sobre un cuadro, de quién era y yo no tenía idea, lo compre en un showroom. Era la chica materialista", siguió divertido el fundador de Luzu TV mientras el conductor de Noche al Dente acotaba que "se pensaba que estaba saliendo con Iván de Pineda". Punzante, Fer Dente le preguntó si era la misma mujer para la que se había disfrazado de Tarzán.

"No. Ay, yo hablo tanto, tres horas por día, que ahora tenés material", analizó entre risas Occhiato, para luego aclarar que eso había ocurrido con su primera novia, cuando tenía 19 años. Además de contar que ella era de Bernal y él de Villa Luzuriaga, el conductor de Nadie dice Nada recordó que en una ocasión fue a un hotel y le avisaron que solo les quedaba una habitación "temática".

"¿Temática de qué?. Me dice: 'Tarzán'. Era la única que quedaba. Cuando entramos había lianas, se escuchaban pájaros. Estaba toda la situación…", siguió el presentador con su relato. Entonces, Dente le consultó si también estaba el disfraz de Tarzán, si había vivido la experiencia completa, y Occhiato concluyó: "Full experience".

Nico Occhiato contó la verdad de su relación con Graciela Alfano: "Todas las noches"

Occhiato respondió todas las preguntas al hueso que le hizo el animador. Sin ir más lejos, el actor hizo referencia a los fuertes rumores que involucraron al dueño de Luzu TV y a Alfano y le consultó por su vínculo. "¿Es verdad que tuviste un romance con Graciela?", lanzó Dente.

"No, no es verdad. Nosotros teníamos un programa junto que se llamaba Todo Puede Pasar por Canal Nueve", empezó por contar el ex de Flor Vigna. En este marco, sumó: "Nos llevábamos muy bien. Ella me llamaba todas las noches después del programa para darme consejos".

Ante la mirada atónita del Dente que demostró no creerle la versión, Occhiato brindó más detalles. "En serio. Yo aprendí mucho con ella", aseguró sobre el crecimiento que le propició trabajar junto a la vedette. Sin embargo, luego sentenció: "Hoy en día ya no hablamos igual".