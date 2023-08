La inesperada revelación de Silvio Soldán sobre Santiago del Moro: "Le gusta"

El reconocido conductor habló sobre su relación con Santiago del Moro y sorprendió con una insólita confesión. El particular testimonio de Silvio Soldán.

Silvio Soldán reapareció e hizo una insólita revelación sobre Santiago del Moro. El histórico conductor de televisión se refirió a las trayectoria de su colega y confesó el particular vínculo que mantiene con él.

En diálogo con Implacables, Soldán destacó el discurso que dio Del Moro en los Martín Fierro, donde le dedicó el galardón de mejor conductor a él, y reveló que "se ve reflejado" en el presentador de Gran Hermano. "Me parece un número uno absoluto. Además, le agradezco muy profundamente, porque cuando le entregaron el premio en el último Martín Fierro me lo dedicó a mí”, empezó por decir Soldán visiblemente emocionado.

"Dijo una frase fantástica que se la quiero agradecer eternamente. Porque, después de dedicarle a Cacho Fontana, Héctor Larrea y a su familia, como ocurre habitualmente, levantó el Martín Fierro y dijo: ‘Esto se lo voy a dedicar especialmente a Silvio Soldán que me marcó el camino’. Así que lo llamé y se lo agradecí, por supuesto", declaró Soldán visiblemente emocionado. Luego, hizo una insólita revelación sobre Del Moro: "Siempre dije que yo me veo un poquito reflejado en Santiaguito del Moro".

En este marco, sumó: "Cuando yo empecé, tenía su estilo...o él tiene un estilo bastante parecido al mío. ¡No sé si a él le gusta que yo diga esto! A lo mejor, no quiere...Pero él dijo así, que yo fui quien le marcó el camino. Y eso, por supuesto, a mí me emocionó muchísimo".

Ceferino Reato y una inesperada crítica contra Del Moro: "No hay lugar"

Intratables regresó a la pantalla de América TV el pasado domingo, pero con un formato renovado. El cambio más impactante fue la del conductor: Nicolás Magaldi fue el elegido para reemplazar a Santiago del Moro y la renovación no pasó desapercibida. Uno de los primeros en hablar sobre el tema fue Jorge Lanata y ahora Ceferino Reato, uno de los panelistas del ciclo, le envió un fuerte mensaje a la estrella de Telefe.

El periodista se refirió a las diferencia con la antigua versión del show político, que además de conductor cambió completamente el panel. Los nuevos integrantes del staff son Liliana Franco, Augusto Tartúfoli, Candelaria de la Sota, Enrique Zuleta Puceiro, Raúl Timerman. Amalia Díaz Guiñazu, y Reato.

En diálogo con La Once Diez, Reato afirmó que en este “Intratables” renovado “no hay lugar para la épica”. En este sentido, al ser consultado sobre figuras históricas como Diego Brancatelli, aclaró que “no hay lugar para individualidades“, dejando en claro que se trata de un formato “colectivo”, por su característica coral y no depende de ninguna figura.

“Soy un tipo que no se aferra a nadie, no extraño", subrayó el periodista. "Pero no creo que falte nadie, es un formato colectivo que se hace en conjunto. Creo que de hecho hubo mucha gente y eso para el conductor es muy difícil”, agregó. La referencia a Del Moro se hizo irremediable, más teniendo en cuenta que hasta hace unos meses fueron compañeros en el Debate de Gran Hermano.

Además, destacó la incorporación de Magaldi, a quien describió como una personas muy correcta, pues permite un "debate caliente pero cortés. “Nos importa hacerlo así porque así de paso educamos también, demostramos que se puede discutir sin perder amabilidad“, reflexionó.