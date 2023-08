La inesperada denuncia de Listorti que lo aleja del espectáculo: "Poco inteligente"

José María Listorti realizó un durísimo comentario vinculado a los premios y nominaciones en la televisión. Qué dijo el humorista.

José María Listorti se mostró de una manera nunca antes vista y realizó críticas contundentes que lo alejarían del mundo de la televisión. Al humorista no le gustó para nada la decisión que tomó una organización, que no lo nominó por uno de sus trabajos realizados recientemente. "No tiene sentido", expresó.

En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Listorti realizó un análisis de lo que fueron las nominaciones para los Premios ACE, concedidos por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de la Argentina a obras de teatro y las diversas actividades del espectáculo en vivo. "Yo tengo 30 años de trayectoria donde nunca fui nominado a nada", lanzó en primera instancia.

El humorista viene de hacer Matilda, el musical cuyo protagonismo estuvo a cargo de Laurita Fernández y es allí donde se detuvo para hacer fuertes críticas. "No solo fue récord histórico a nivel mundial de cantidad de espectadores, los comentarios, la emoción, la escenografía, la coreografía... Rada tiene que estar nominado para algo, Laurita y Fer Metilli también", consideró.

En este sentido, Listorti pensó que los productores de las obras estaban peleados con la gente que trabaja para llevar adelante los Premios ACE, tal como sucedió en los Martín Fierro entre Beto Casella y Luis Ventura. "Sino no tiene sentido que no nominen a algo tan bueno. Aparte, fijate que poco inteligente, porque lo que hace Ventura es que te nomina a alguien que por ahí no merece el premio pero se garantiza que esa figura vaya. Los Martín Fierro y los Oscar traen polémica pero no sabía que los ACE también", concluyó.

José María Listorti contó la verdad sobre su pelea con Pedro Alfonso: "Siempre"

José María Listorti se alejó de la televisión. Desde hace tiempo, el locutor y humorista se refugió en la radio y en teatro -es uno de los protagonistas del musical Matilda-. Sin embargo, no logró escapar de las polémicas y una vez más se refirió al distanciamiento que tuvo de Pedro Alfonso.

Listorti charló con Implacables y habló sobre el comienzo del Bailando por un Sueño y contó detalles sobre su actual relación con sus excompañeros. “Con Marcelo (Tinelli) hablo. De hecho, lo invité a mi cumpleaños, cuando cumplí 50. Lo invité ahora al teatro”, señaló. Y agregó: “Hablo mucho con el Chato (Prada). Con Fede (Hoppe) fui a comer. Son amigos”.

Luego, salió el tema de su vínculo con Alfonso, con quien compartió tres películas. “La relación con Pedro siempre fue impecable. No es que hubo una ruptura. Repito: seguimos hablando y con Paula nos amamos. Con Pedro también. Hubo un alejamiento laboral, por haber trabajado tanto tiempo juntos”, remarcó

Luego de haber mantenido una relación cercana y compartir varios proyectos, ambos mostraron una gran distancia en el último tiempo. Todo se remonta a 2017, donde hicieron la película Cantantes en guerra y, desde entonces, no se los vio más juntos. Incluso, se especulaba que terminaron peleados. Tras años de rumores y especulaciones sobre lo que ocurrió entre ellos, fue el propio Listorti quien explicó que no le cayó nada bien que Pedro no quisiera realizar notas para promocionar el film.