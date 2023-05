Pedro Alfonso reveló la verdad de su historia con Listorti: "Surgieron"

El animador Pedro Alfonso se decidió a romper el silencio y contar el entretelón de su distanciamiento con José María Listorti.

Pedro Alfonso, animador, actor y pareja de la modelo y conductora Paula Chaves, rompió el silencio y se animó a hablar de su distanciamiento con José María Listorti, humorista con el que compartió trabajo en la pantalla grande. "Surgieron algunas cuestiones", reconoció Alfonso al hablar por primera vez del tema.

Alfonso y Listorti trabajaron juntos en tres películas -Socios por accidente 1 y 2, y Cantantes en guerra-, todos fracasos según la crítica especializada y la taquilla, que acompañó de forma moderada. Con esta relación a cuestas, Pedro Alfonso se animó a hablar del motivo que lo llevó a distanciarse de Listorti y contó todo en el magazine Socios del Espectáculo (El Trece).

"Estoy bárbaro con Jose María", arrancó diciendo Pedro Alfonso antes de que Adrián Pallares hiciera la repregunta ('¿siempre estuvieron así?') que llevó a la revelación. "Después de la última película, que no funcionó como esperábamos, surgieron algunas cosas. Yo sentí que hubo muchas cosas de cuestión artística y actoral en la que no me dieron bola, hubo un poco de eso, pero no pasó nada con José. Él también era productor, hubo ahí una mezcla de cosas", deslizó.

"También, me hago cargo de no responder (los mensajes de WhatsApp). Pasé una etapa en la que quería decirle algunas cosas", asumió la pareja de Paula Chaves, actual figura de El Trece con la competencia de cocina Pasaplatos, donde compiten famosos. "Hubo cosas que me hubiera gustado hacer y no me dejaron. (...) José María siempre fue el jefe, lo tomo bien pero esto es así", cerró Alfonso en referencia a la última película que hizo con Listorti y no obtuvo los resultados que esperaban.

Pedro Alfonso reveló lo que nadie sabía de su vida: "Para mí fue terrible"

Tras el éxito que vivió Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz con Un plan perfecto, la comedia que creó y protagoniza, la obra ya empezó a girar por el país. A poco de llegar a Mendoza, el actor y productor le brindó una entrevista al portal MDZ Online y sorprendió con una revelación sobre su vida personal que afectó a su proceso creativo.

Al responder la pregunta de dónde encontraba la inspiración para escribir nuevas obras, Alfonso reconoció que no lo sabía realmente: "A veces es una tortura (se ríe). El año pasado me pasaba que Camilo Nicolás me decía '¿y, te cayó?'... y yo estaba todavía en la gira y no podía soltar la obra que estaba haciendo para empezar a escribir la nueva". Pero además, vivía un momento algo complicado debido a la importante determinación que había tomado.

"Había dejado de fumar", reveló Pedro Alfonso, sincero. En ese sentido, el actor aseguró que ya lleva once meses sin fumar y reconoció que no fue fácil: "Era algo que iba a ser muy difícil porque antes siempre que me sentaba a escribir estaba con el pucho".

"El año pasado viví ese proceso que, para mí, fue muy terrible", sumó el esposo de Paula Cháves, quien también forma parte de Un plan perfecto. Para cerrar el tema, Peter Alfonso aseguró que logró "superar" esa situación problemática y pese a no fumar, las ideas le "van cayendo".