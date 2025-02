La inesperada confesión de Mirtha Legrand en su cumpleaños número 98: "A veces me duele".

Mirtha Legrand festejó su cumpleaños número 98 este domingo 23 de febrero y, en medio de los saludos, brindó una entrevista muy especial. La famosa conductora abrió su corazón y contó cómo vive esta fecha, qué pensamientos cruzan su mente y algunos de los dolores que la afectan.

En diálogo con Se terminó la joda, ciclo emitido por Radio Splendid, "La Chiqui" se mostró muy emocionada: "Feliz cumpleaños, chicos. Se me pone la piel chinita, también estoy cumpliendo un sueño. Estoy emocionada por cumplir tantos años, tantos y hermosos", empezó por decir. Luego, admitió: "Casi no dormí anoche pensando quién me iba a llamar".

Ante esto, los periodistas le dijeron: "No podemos creer que Mirtha, con 98 años, sea una mujer tan gánica. Hay que aprender de usted". A lo que Legrand contestó: "Sí, soy gánica, es cierto. A veces estoy bien, me duele algo y digo: 'No, no, Chiqui, vamos adelante, fuerza'".

Por último, la estrella de El Trece, contó cómo fue el día de su nacimiento: "Pasé revista a mi vida, a mis seres queridos, los que ya no están. Mi mamá siempre contaba que cuando nací última, porque soy gemela, la partera dijo: 'Doña Rosa, viene otro', y mamá se desmayó porque no había ecografía en esa época".

Qué va a pasar con Mirtha Legrand tras su despedida de Mar del Plata

Se confirmó el futuro de Mirtha Legrand tras finalizar su ciclo en Mar del Plata. La icónica conductora logró llevar su programa a la ciudad costera luego de intensas negociaciones entre la productora de su nieto y El Trece. Después de despedirse de la costa argentina, la "Chiqui" se enfocará en los preparativos de su cumpleaños número 98, un evento del que se habló en el programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

"Mirtha Legrand cumple 98 años y ya organiza su festejo", reveló la columnista del ciclo radial. A su vez, se confirmó que el evento se llevará a cabo en su departamento de Avenida Libertador, motivo por el cual regresará a Buenos Aires tras su último programa en la ciudad balnearia. Además, se destacó que la conductora estará acompañada de toda su familia y vestirá diseños exclusivos de Iara y Claudio Cosano, lo que sugiere que realizará al menos dos cambios de vestuario durante la celebración.

La diva tuvo la oportunidad de transmitir su programa desde el Hotel Costa Galana, aunque no estuvo exenta de algunos contratiempos. Según contaron en el ciclo de Susana Roccasalvo, Implacables, Mirtha se mostró nerviosa debido a que hacía tiempo no grababa en ese lugar.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando L-Gante, uno de los invitados, llegó mucho más tarde de lo acordado, lo que generó malestar tanto en Mirtha como en su equipo técnico. "Tenía que llegar a las 14:30 y apareció a las 16. Parece que el vuelo se retrasó, finalmente llegó acompañado de Wanda Nara y ambos evitaron a la prensa", comentaron en el programa de Canal Nueve.

También se mencionó que Juana Viale, quien grabó su programa más temprano, aún estaba en el estudio cuando L-Gante hizo su entrada inesperada, causando cierta sorpresa en el equipo de producción. Sin duda, fue un fin de semana cargado de emociones para la histórica conductora.