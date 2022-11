La inesperada confesión de Juliana tras salir de Gran Hermano: "Es infumable"

La sexta eliminada del reality show brindó una entrevista exclusiva y reveló cómo fueron sus días dentro de la casa.

Luego de haberse convertido en la sexta eliminada de Gran Hermano, Juliana volvió a la pantalla chica al brindar una entrevista con el debate de conducido por Santiago del Moro. Allí la participante habló de su estrategia de juego, los motivos que la dejaron fuera e incluso lanzó un inesperado comentario hacia uno de sus compañeros.

“Yo salí porque creo que la gente quería resguardarme de algo”, empezó por confesar Juliana. Luego profundizó sobre su estrategia de juego y analizó los motivos que la dejaron fuera: "Quizá mi problema es porque soy muy sincera, soy muy directa y quizá eso es lo que no le gustó a la gente. También mi relación con Maxi, quizá nos aislamos mucho y eso me perjudicó".

En tanto, Juliana analizó su estrategia de juego y en cómo impactó con sus compañeros. “Hubo muchas cosas que hice y dije que sabían que me iban a jugar en contra. En mi vida real no es esa Juli, pero son cosas que se hacen solo dentro de la casa”, aseguró y además recalcó que "siempre se llevó bien con todos". "Yo siempre me agarré de cosas que pasaban en la casa. No de inventos ni fabulaciones, siento que voy de frente con ciertas cosas”, añadió al respecto.

Por último, Juliana se enfocó bastante en hablar de los participantes más polémicos de la casa y aunque trató de demostrar que con Romina y Agustín estaba todo bien, no pudo ocultar su disgusto al hablar de Walter "Alfa". "Es infumable", aseguró luego de ver un tape de él y generó gran sorpresa, ya que nunca mostró ninguna rispidez con él.

Gran Hermano: cómo será el repechaje y cuántos participantes ingresarán

De los 18 participantes que ingresaron originalmente a Gran Hermano 2022, solo quedan 12 en carrera luego de seis semanas de competencia. Sin embargo, el reality tiene una duración estipulada de 4 meses, motivo por el que, a mediados de diciembre, se realizará una instancia de repechaje y habrá nuevos ingresos al exitoso programa de Telefe.

Según dio a conocer el periodista Nacho Rodríguez en su cuenta de Twitter, el programa de repechaje se emitirá a mediados de diciembre, unos días antes de Navidad. Para esta instancia, la producción tiene planeado el ingreso tanto de figuras viejas que ya formaron parte de la edición y también se figuras nuevas convocadas a través de un casting.

"Entrarán dos participantes completamente nuevos que no sé si serán de un casting nuevo o del principal", comenzó por informar el periodista. Luego explicó cómo sería la dinámica para elegir a los eliminados que tendrán una segunda chance dentro de la casa: los que sigan en carrera elegirán a uno de los eliminados que quieren que ingresen y los otros dos serán elegidos por el público.

Entonces, serán cinco los participantes que ingresen a la casa en las próximas semanas para reanimar la competencia. "Los dos nuevos ya están elegidos, parece que se guardaron algunos del casting inicial. Van a ser bastante polémicos", sentenció el periodista de espectáculos. Por otro lado, también se conoció que ni el domingo 25 de diciembre ni el 1 de enero habrá eliminación con motivo de las fiestas.