La historia de un participante de Los 8 Escalones que conmovió a Guido Kaczka: "Falleció"

El conductor de televisión se conmovió al escuchar la historia de un participante de Los 8 Escalones sobre su conexión con su difunta esposa.

Un concursante de Los 8 Escalones emocionó a todos en el ciclo de El Trece al ganar los dos millones de pesos que se entregan como premio. Se trató de Diego, quien miró hacia arriba cuando resultó ser el ganador de esa jornada y, cuando el conductor le preguntó qué significaba ese gesto, él causó conmoción con su respuesta.

"Diego, dos millones de pesos!!! Diego, ganaste!!! Dos millones, enteros, tus dos millones, no te los saca nadie. Diego, los tenés", soltó Kaczka cuando se conoció que el participante había ganado la competencia del día en el programa de preguntas y respuestas.

Diego contó que cuando tuvo una mala respuesta en el primer escalón pensó que hasta ahí llegaría su participación, por lo que no podía creer haber ganado la competencia. "¿Vos me preguntabas por qué miraba para arriba? Miraba para arriba porque hace tres años falleció mi mamá, a ella le pedía", comentó el concursante.

"Diego, ay Diego. Cosas de la vida y hay que seguir adelante", agregó Guido, con la voz en un tono tenue. "Es duro, y en pandemia más duro todavía, pero bueno, cosas de la vida. Cuesta, pero sí, se sigue. Yo sé que desde arriba me está ayudando, como siempre nos ayudó a mis hermanos y a mí. Y yo tengo dos hijos, así que tiene que seguir andando, no tengo otras opciones", continuó Diego. Y cerró: "No lo puedo creer Guido, te juro que no lo puedo creer. Y si voy a volver, sí, voy a volver", en alusión a que regresaría al programa para ganar más dinero.

