La gravísima denuncia de Baby Etchecopar contra Milei: "A una amiga de su hermana".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei, marcando un fuerte distanciamiento. Qué dijo en Basta Baby, el programa que conduce por A24.

"Basta de meter amigos, basta de darle poderes a Adorni", disparó el conductor. Visiblemente molesto, denunció que el oficialismo está creando su propia casta: "Terminamos con la casta de este lado y empezamos con la casta suya".

El eje de la furia de Baby Etchecopar fue el nombramiento de funcionarios por cercanía y no por idoneidad. El periodista cuestionó duramente una designación específica vinculada al círculo íntimo del presidente Javier Milei.

"¿Cómo le van a dar a una persona que nunca militó, nunca estuvo en el poder, nada menos que la Subsecretaría de Planificación? Estamos locos", sentenció. Sin filtros, Etchecopar vinculó el nombramiento directamente con la hermana del presidente, Karina Milei: "¿Cómo le vamos a dar la subsecretaría de Planificación a una amiga de su hermana?"

Para Baby Etchecopar, Milei "cree que el Gobierno es una fiesta"

El conductor acusó a la gestión libertaria de replicar viejos vicios de la política. "Basta de conchabos", exigió, y advirtió que la situación actual "es más de lo mismo". Mostrando su total frustración con el rumbo de la administración, Baby ironizó sobre la liviandad con la que, según él, se maneja el Estado. "¿Usted se cree que el Gobierno es una fiesta? 'Vení, sentate y cobrá'", lanzó. Finalmente, cerró su editorial con un exabrupto que resume su hartazgo: "Hagánmela fácil, por favor, no me hinchen más las pelotas".