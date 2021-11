La furia de Barassi con la producción de El Trece: "No lo saben"

Darío Barassi le hizo un fuerte reclamo a la producción del programa "100 argentinos dicen", emitido por El Trece. Por qué se enojó el conductor.

Darío Barassi volvió a protagonizar un fuerte enojo con la producción del programa "100 argentinos dicen". Durante la emisión del pasado lunes, el conductor vivió un picante momento que no pasó desapercibido en la pantalla de El Trece: interrumpió la emisión del exitoso ciclo y lanzó reproches contra algunos de sus colaboradores y colaboradoras.

En medio de uno de los juegos, Barassi decidió frenar y cambiar de tema. A "Sabri", una de las participantes del programa, le consultó si tuvo una cita con Mariano, uno de los encargados de guiar las cámaras. "¿Fueron a la cancha?", le preguntó. Y la mujer respondió: "Me dejó clavada". Indignado, reaccionó: "¡Boludeces, no!. Santi, perdón, escuchame una cosa... estás solo, ¿qué hacés? Mirá lo que es esta piba, es divina. ¿Por qué no le escribiste?". Tras insistirle, le marcó la cancha: "Dejate de hinchar los huevos".

El presentador, quien lució una peluca rubia, le pidió a una de sus asistentes que lo ayude a acomodar el pelo. "Gigi, ya se me salió una hebilla. ¡Ya se me salió una hebilla! Pero es que no te entiendo, Gigi. ¿Cuál es tu trabajo?", le manifestó con cierto enojo. Y su colaboradora le marcó: "No sé peinar pelucas".

Darío Barassi, conductor de "100 argentinos dicen".

Molesto con la respuesta, Barassi expresó: "¿Cuál es tu trabajo si no sabés peinar pelucas?". "Y bueno, soy vestuarista", se justificó la mujer. Luego, y de manera inesperada, una de las participantes del programa le corrigió a la asistente: "Más arriba". El conductor tomó nota y le pidió a la concursante que lo peine: "Vení, Estef, hacelo vos que sabés". Y agregó: "¿Están para que contratemos a Estef, chicos?".

Explosivo reclamo de la producción de El Trece a Barassi

Durante la emisión del pasado martes 23 de noviembre, y antes de que presentara uno de los juegos, Barassi le ponderó la vestimenta a un participante: "Buena camisa, Juli". Luego, se dirigió a una de las mujeres que forman parte de la producción y comentó: "Gigi, ya te digo que voy a alquilar alguna ropa que tenga frutas o algo...". Y disparó: "Esa es la actitud porque la reté a Gigi. Le dije: 'No tenés actitud'. Y me dijo: '¡Sí tengo actitud!'".

Inmediatamente después, una de las productora cruzó en seco al conductor y le marcó la cancha: "Estás malo con tu equipo. Estás mal. Estás malo con tu equipo, te vamos a empezar a poner los puntos. Vos seguí, vos seguí". Con una mirada soberbia y apuntando con uno de sus dedos, Barassi reaccionó: "Ja, con un dedo, chicos... con un dedo los apago".

"Con un dedo vas a llorar", le gritaron al presentador de "100 argentinos dicen", desde la producción de El Trece. Luego, el sanjuanino miró a uno de los camarógrafos y lo insultó para hacerle un pedido: "Poneme el ventilador, forro". La Colo, otra de las integrantes de la producción, intervino y le puso el ventilador al presentador. Finalmente, y con una sonrisa de por medio, Barassi concluyó: "Y La Colo va... La Colo siempre está de mi lado, le cambié la vida a ella".