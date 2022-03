La fulminanteadvertencia de Dalma a Canosa: "En la Justicia"

Luego de que Viviana Canosa la mandara "a laburar", Dalma Maradona le respondió y la destrozó en Intrusos por América TV.

La fuerte disputa mediática entre Viviana Canosa y Dalma Maradona parece no tener fin. Ahora, la actriz le respondió a la conductora luego de que ella la mandara "a laburar" mientras lideraba su programa Viviana con Vos por América 24 (A 24).

En la entrevista exclusiva con Intrusos (América TV), una de las hijas de Diego Maradona reaccionó a la provocación de la presentadora y la destrozó de principio a fin.

Dalma Maradona le respondió duramente a Viviana Canosa: "En la Justicia"

La artista de 34 años cruzó a la conductora y la fulminó a pleno en el móvil con Intrusos. Como parte de la charla, aseguró: "Quiero recordar que yo nunca le dije nada, fue ella la que me atacó siempre a mí". Luego de los agravios de "La Colorada" hacia ella, la hermana de Gianinna aseveró: "Eso no me importa porque ya le mandé una carta documento, todo ya se resolverá en la Justicia".

La exintegrante de Cebollitas (Telefe) repitió algunos conceptos parecidos a los que había dicho en vivo en LAM (América TV) la noche anterior. "La mayor parte de las peleas con mi papá eran por eso, porque yo siempre estaba con algún trabajo y no podía ir, entonces lo veía muy poco. Los que me conocen saben que es así", insistió

Además, Dalma Maradona desafió a Viviana Canosa a "que pruebe todo lo que dijo", aunque también aclaró sobre el final: “Lo que no voy a permitir es que diga que yo la insulté, porque eso no lo hice nunca”.

Qué dijo Viviana Canosa sobre Dalma Maradona

Todo comenzó cuando la conductora de Viviana con Vos defendió a Sergio "El Kun" Agüero, el exnovio de su Gianinna Maradona, por sus polémicos dichos acerca de los elevados impuestos que los ricos pagan en la Argentina. En aquel momento, la artista demostró sus diferencias con ella, aunque con respeto, pero del otro lado no recibió el mismo trato.

“¡No había escuchado el descargo de Viviana Canosa defendiendo al 'Kun'! ¡Qué desagradable sos, mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara”, publicó Dalma en uno de sus mensajes vía Twitter.

“Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país cómo debe ser o pensar. ¡Me parece demasiado! ¡Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la Justicia!”, cerró Dalma. Al notar que Canosa la había bloqueado en Twitter, posteó otro tuit: “Saber que haces todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa. Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo”.

En su habitual editorial del inicio del programa, la comunicadora la atacó con mucha furia y vociferó: “Hoy le voy a contestar a la catadora de trabajo y portadora de apellido Dalma Maradona. Le molestó muchísimo a Dalma, alias ‘Trapo Verde’, que yo defendiera al ´Kun´ Agüero”, comenzó. “Dalma se enojó mucho porque defendí a Agüero. Yo comparto: no sé para qué carajo pagamos los impuestos si no vemos nada hecho con ese dinero, salvo que se lo lleven los políticos corruptos”, gritó.

De paso, Canosa recordó el caso de Mavys Álvarez, la joven que conoció a "Pelusa" cuando era una niña de 16 años y denunció haber sido abusada por él. “Entre tu papá y el 'Kun' me quedo con el 'Kun', Dalma. Lo lamento. Tu viejo quería meter presa a tu vieja. Esta chica Mavys contó cosas aberrantes. Traten de ser coherentes, porque todos defienden a Thelma Fardín sin pruebas”, señaló.

“La diferencia entre vos y yo, Dalma, es que vos tenés un montón de tiempo al pedo y yo no. Yo tengo que laburar, laburo desde los 18 años y tengo 50. Yo vivo de mi trabajo, yo no vivo de ninguna herencia", la desafió Viviana.

Y cerró a pura ira: "¿No te da vergüenza que tu viejo haya estado con todos estos dictadores? ¿Toda la plata de estos tipos, que le garpaban a tu viejo, era guita limpia?".