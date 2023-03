La fuerte denuncia de Romina Uhrig contra Gran Hermano y Telefe: "Que me lo traigan"

Tras el final de Gran Hermano, Romina Uhrig lanzó graves acusaciones contra la producción de Telefe. Los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

Romina Uhrig realizó una dura denuncia contra la producción de Gran Hermano a poco de haber finalizado el programa. En las redes sociales, se viralizó un video suyo donde se mostró muy triste y al borde de las lágrimas tras el incumplimiento de Telefe. "No sé por qué", expresó con desconcierto frente a la postura del canal.

La consagración de Marcos Ginocchio como campeón de Gran Hermano despertó la euforia de todos. Pero la situación de Romina Uhrig no es la mejor y lo expuso en un video viralizado en TikTok. La exdiputada pidió encarecidamente que le den a Caramelo, el perrito que ingresó al reality junto a Mora, que se la quedó "El Primo".

"Estamos esperando a Caramelo, a que me lo entreguen. No sé por qué no me lo entregaron", lanzó conmovida mientras una mujer le preguntaba qué fue lo que sucedió con el animal. Allí expuso que tiene todos los requerimientos que le pedían para poder dársela pero aún no la recibió en su casa

"Lo voy a cuidar, lo amamos", sostuvo la exparticipante que quedó eliminada del certamen semanas atrás en un mano a mano con Nacho Castañares. Por su parte, Mora, la otra perrita, se quedó con Marcos Ginocchio, aunque no se sabe si fue entregada a la familia, tal como le sucedió a Romina.

El descargo menos pensado del sobrino de Romina Uhrig de Gran Hermano: "Solo para favores"

Romina Uhrig se encuentra en el ojo de la tormenta tras el final de Gran Hermano, que terminó con la consagración de Marcos Ginocchio como campeón. Fabián Herrera, el sobrino de la participante que ingresó como familiar semanas atrás, realizó un contudente posteo a través de sus redes sociales donde se mostró muy enojado.

Los fanáticos del reality show de Telefe nunca terminaron de comprender la relación entre Romina y su sobrino Fabián, dado que ni bien entró a la casa, la reacción de la exdiputada no fue de la más esperada, situación que destacaron los seguidores del programa. "A la gente un día le servís y al otro no", lanzó Fabián Herrera en su cuenta de Instagram.

Es que su tía hizo una fiesta para celebrar su paso por Gran Hermano y no fue invitado. Es por eso que tomó la decisión de descargarse en sus redes frente a esta actitud. "No metan todo de sí para un proyecto que no es personal porque te dejan a un costado rápidamente y ni gracias dicen", agregó.

El ingreso de los familiares de los participantes fue en el transcurso del mes de febrero: allí entraron la hermana de Marcos, la hermana de Camila, el papá de Nacho, la mamá de "La Tora", la hermana de Julieta y el sobrino de Romina. "Una desilusión más, pero bueno, todo sirve de experiencia. Solo para favores", concluyó Fabián