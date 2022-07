La figura que rechazó a Adrián Suar y no estará en ATAV 2: "Dije que no"

Una figura internacional rechazó al productor de Polka y no estará en la segunda temporada de ATAV 2.

Una de las fuertes apuestas que tiene Adrián Suar en mente para repuntar el rating de El Trece es, sin lugar a dudas, la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza. Sin embargo, las buenas noticias todavía no llegan al productor y una reconocida figura internacional rechazó su propuesta de formar parte del elenco.

Se trata de Ruggero Pasquarelli, el músico y actor italiano que formó parte de la primera temporada de la novela de El Trece. En una charla con Teleshow, reveló que recibió la invitación de regresar a su papel en el nuevo rodaje pero admitió que se puso firme para enfocarse en su carrera como cantante.

"Yo soy cantante y nunca me voy a vender, siempre voy a hacer lo que me identifique", expresó el exactor de Disney. Sobre su experiencia en la primera temporada de ATAV, Ruggero contó: "lo acepté porque sabía que mi personaje, Toro, se moría y era un mes y medio de rodaje. Después pegó y (en la producción) se quisieron matar, y volví con el hermano mellizo un poco al pedo, que lo querían toda la temporada, pero dije que no. Ahora me llegó la propuesta para ATAV 2, pero también dije que no; yo quiero ser cantante".

Luego, el cantante sacó a la luz el motivo detrás de su negativa a formar parte: "Son nueve meses de rodaje y está bueno enfocarse en una cosa. Porque cuando tenés tantas cosas abiertas, después terminás como no cumpliendo nada".

¿Quién es Ruggero Pasquarelli?

Ruggero saltó a la fama por su papel de Federico Paccini en la serie de Disney, Violetta, donde compartió cartel con Tini Stoessel, y terminó por consagrarse como Matteo Balsano en la tira protagonizada por Karol Sevilla, Soy Luna. En abril del 2020, el artista, nacido en la región italiana de Abruzzo, lanzó su primer disco solista titulado Ruggero el cual ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones en Spotify.

Adrián Suar le paró el carro sorpresivamente a Rial

Jorge Rial sumó un nuevo e inesperado cruce con Adrián Suar, en una semana algo agitada para el conductor de Argenzuela tras la amenazante llamada que recibió hace unos días por parte de Daniel Vila. "No, boludo", atendió el gerente de programación de El Trece con un audio que el histórico presentador de Intrusos compartió en vivo durante su programa en C5N.

La última semana de Jorge Rial estuvo cargada de polémica y tensos cruces al aire: primero denunció que recibió un llamado de Daniel Vila durante un corte de Argenzuela para amenazarlo por la información que estaba dando respecto a América TV y eso provocó que el conductor criticara con dureza a Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara de diputados, y además de las acusaciones en Twitter, también tuvieron un tenso intercambio al aire. A eso le sumó un fuerte cruce con Luis Ventura.

Pero en las últimas horas se sumó un inesperado frente para Jorge Rial. Es que el conductor de Argenzuela compartió en su programa de C5N un audio que le envió Adrián Suar en el que lo trata de "boludo". Aunque la grabación no fue en un tono violento, ya que el gerente de programación de El Trece le contaba cómo estaban las negociaciones por la vuelta de Mirtha Legrand al canal. Es que las charlas se siguen estirando, pese al deseo de la diva, que ya aclaró que quiere seguir en la señal del Grupo Clarín.

"No. Boludo. No hay más. Es eso, son cosas de plata. Plata. Ver fechas, PNT’s, boludeces. Yo creo que lo arreglo pero nunca se sabe. No hay más que eso", se lo escuchó decir a Suar en el audio, dejando en claro que tiene confianza en que las negociaciones con la productora de Nacho Viale llegarán a buen puerto. Cabe recordar en ese sentido que el gerente de programación contó en más de una oportunidad que no comprende el por qué piden tanto dinero, a comparación del año pasado. Para cerrar, Suar chicaneó a Rial: "Te manda un beso Vila. Dale. Beso".