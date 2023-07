La figura de la TV que bancó a Jey Mammón y le ofreció trabajo: "Un tipo de bien"

El exconductor de La Peña de Morfi recibió el contundente apoyo de uno de los productores más importantes de la televisión. Qué propuesta le hizo al artista

La presencia de Jey Mammón en los premios Martin Fierro dejó mucha tela para cortar. El exconductor de La Peña de Morfi confirmó días antes de la ceremonia que iba a asistir porque el programa de Telefe estaba entre los nominados. Sus declaraciones despertaron mucho rechazo, pero también algunas personas salieron en su defensa.

Uno de ellos fue Gustavo Sofovich, productor y muy amigo de Jey. De hecho, lo acompañó en su primera salida pública a un teatro hace algunas semanas. “Me parece fantástico que Jey Mammon esté presente", sostuvo el hijo de Gerardo Sofovich.

"¿Creés que hubo una falsa denuncia?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo y el productor de Polémica en el Bar fue contundente: "Yo confío en mi amigo. Creo que hay demasiados opinólogos en la tele. Yo no voy a juzgar ni a Lucas (Benvenuto) ni a Jey. El único que los puede juzgar es Dios".

"Además, la Justicia ya se expresó, no lo pueden juzgar Pampito y Laura Ubfal. Jey es un tipo de bien", remarcó luego del duro cruce que el humorista tuvo con los panelista de Instrusos. La exfigura de Telefe se alejó de los medios luego de que salió a la luz la denuncia por supuesto abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto, una causa que se cerró en 2021 porque según la Justicia el delito prescribió.

"Vos ponés las manos en el fuego por él como si fuera un hermano", opinó el periodista. Manteniendo su opinión, el productor reiteró: "Es un tipo de bien, confío en mi amigo". Además, no descartó acompañarlo en su retorno al mundo del espectáculo.

"¿Le vas a producir una obra de teatro a tu amigo en el verano?", le consultó el cronista. "Si él quiere volver a laburar podemos hacer algo en el teatro Ópera y si él quiere, podría sentarse en mi programa de televisión. Si él tiene ganas de trabajar, yo vuelvo a trabajar con él", cerró Sofovich.

Gustavo Sofovich destruyó a Jorge Rial

Jorge Rial desde hace semanas viene disparando munición gruesa contra la programación de América TV. Su víctima preferida es Marcelo Tinelli, pero también le dedicó varios palitos a Gustavo Sofovich, productor general del histórico ciclo que crearon Hugo y Gerardo Sofovich, por el bajo rating conseguido hasta el momento.

"Le va muy mal, cosa que lamento, porque Gerardo construyó... Ahí tenés otro problema de una mala relación padre e hijo. Me extraña que Gustavo le dé eco a esto cuando él tuvo sus quilombos grandes", sentenció Jorge, sin filtro, en diálogo con Socios del Espectáculo. Luego, a través de Twitter, se burló de que el programa estaba cuarto en su franja horaria: "El éxito no se discute".

Muy enojado por los dichos del conductor, el hijo de Gerardo le hizo frente. Furioso, publicó un tremendo descargo en Instagram haciendo hincapié en que heredó "una Ferrari" que no chocó, en referencia al abrupto fin de TV Nostra. Además, remarcó que, a diferencia de Jorge, él construye y no destruye.

"Yo construyo, no destruyo. Cuando Gerardo murió, hace más de 8 años, Polémica en el bar ya llevaba una década sin salir al aire. Y de la mano de este HEREDERO DESASTROSO, hoy Polémica está en pantalla en 3 países: Argentina, Uruguay y Paraguay. Y da trabajo a más de 100 familias", destacó Gustavo.

"YO CONSTRUYO, NO DESTRUYO. De mi padre heredé un apellido ilustre, 10 películas, 33 obras de teatro y varios formatos que quedaron en la historia de la televisión argentina. Uno de ellos es del que estamos hablando. Puedo decir con orgullo que HEREDÉ UNA FERRARI Y NO LA CHOQUÉ. Polémica en el bar cumple 60 años. Y SEGUIMOS ESTANDO AL AIRE", sentenció Sofovich junto a la captura de la publicación de Jorge. "YO CONSTRUYO, NO DESTRUYO. Cuando el rating no es el que uno desea, hay dos caminos posibles: pelearla todos los días para mejorar el producto o levantarlo avisándoles a los compañeros media hora antes de salir al aire y dejarlos sin trabajo. YO ELIJO SIEMPRE LA PRIMERA OPCIÓN", continuó.

"YO CONSTRUYO, NO DESTRUYO. Mis hijos también heredarán el apellido ilustre y mucho más. Por ellos y por la memoria de mi viejo trabajo cada día de mi vida. En toda mi vida le hice daño a una sola persona: A MÍ MISMO. Voy por la vida con la conciencia tranquila. NO TODOS PUEDEN SENTIR LO MISMO. Lo único que deseo es ser recordado por mis hijos, por mis amigos y por todos los que trabajan o trabajaron conmigo, como una persona de bien", añadió y cerró: "NO TODOS PUEDEN DECIR LO MISMO. Seguí participando, Jorge Rial".