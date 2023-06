Una señora cruzó a Jey Mammón en pleno móvil de El Trece: "Mentira"

A la salida de un teatro, Jey Mammón pasó un inesperado momento cuando una mujer se coló en medio de una entrevista y lanzó un fuerte comentario sobre la polémica denuncia que lo salpica.

Jey Mammón reapareció en la calle y se mostró en público al asistir a ver el unipersonal de Baby Etchecopar, donde tuvo contacto con los periodistas, habló de su alejamiento de la televisión tras la denuncia de Lucas Benvenuto y recibió un inesperado comentario de una mujer que se coló en un reportaje, y enrareció el clima de la nota. El video del momento y la reacción de la mujer con el polémico conductor.

Mientras daba una entrevista para el programa Socios del Espectáculo (El Trece), Mammón fue encarado por una mujer que interrumpió la charla para enviar un mensaje. Todo comenzó cuando el periodista hizo referencia a una actitud que tuvo el auditorio de Baby Etchecopar con el exconductor de La Peña de Morfi a la salida del teatro: “Acabás de salir a ver a Baby, el público te ovacionó cuando dijo que estabas dentro de los invitados…”.

Luego de asentir, Jey se disponía a responder hasta que una mujer se coló en el móvil al grito de "¡fuerza!, fuerza!". "Gracias, mi amor", respondió Mammón sorprendido por el arranque de la mujer, que pidió la palabra para reforzar su mensaje. “Fuerza porque hay mucha mentira. ¡Mucha suerte!”, sentenció la señora.

Volviendo a prestarle atención al cronista de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Mammón exclamó: “Gracias, mi amor. Muchas gracias… Bueno, estoy saliendo un poco a pasear. Estoy recibiendo un poco el cariño de la gente”.

Baby Etchecopar defendió a Jey Mammón y anticipó su futuro

Etchecopar opinó que "una cosa es lo personal de él y otra cosa es su talento" y que "no tenemos tanto talento en la televisión como para andar cancelando". "No me gustan las cancelaciones, no me gusta cuando se dice 'no va a laburar más’. Dejá que lo diga la Justicia, vos no, dale laburo, porque un talento así no se puede perder. No me cabe ninguna duda de que vuelve a la televisión”, sentenció.

En este sentido, el locutor desestimó la denuncia contra el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe): "No hubo una Justicia que dijo 'este chico es un degenerado’. Prescribió y todo lo que quieras, pero... ¿toda la vida va a ir Mammón por Palermo y le vamos a tirar piedras por lo que le pasó?”.

Por último, largó una conclusión que generó repudio en las redes sociales: "Mañana aparezco yo todo vendado y digo ‘él me hizo una nota y en un momento me manoseó'. Te cagué la carrera y no hay condena ni hay nota. No hay que usar la tele para la denuncia, para eso está tribunales”.