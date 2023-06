Jorge Rial y Gustavo Sofovich se pelearon a los gritos: "Me chupa bien un huevo"

Jorge Rial y Gustavo Sofovich tuvieron una feroz pelea a los gritos tras la visita de Morena a los estudios de Polémica en el bar. La revelación del productor de América TV.

En el mundo del espectáculo se dio a conocer la pelea a los gritos entre dos figuras televisivas: Jorge Rial y Gustavo Sofovich. El conductor y el productor mantuvieron una tensa discusión a raíz de la visita de Morena Rial a los estudios de Polémica en el bar, programa conducido por Marcela Tinayre del cual Sofovich es productor ejecutivo.

Morena Rial se sentó en la mesa de varios programas de televisión para hablar del conflicto familiar con su papá Jorge. Entre ellas estuvo la de Polémica en el bar, motivo por el cual el exconductor de Intrusos llamó por teléfono a Gustavo Sofovich aprovechando que se conocen desde hace años.

"Me llamó después de que vino More a Polémica. Me pidió que tuviera códigos ¿Códigos? Él a mi no me puede hablar de códigos porque sabe muy bien que hacía lo mismo cuando me llevaba a mi para que hablara mal de Gerardo cuando yo estaba peleado con él", lanzó Sofovich en diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. En este contexto, profundizó sobre la pelea entre Rial y su papá.

"Me acuerdo perfecto cuando él, que pide códigos, corrió a mi papá con 73 años y le arruinó una revista. Vamos, a mi que no me venga con esas cosas eh", agregó picante. Además, habló de otro tema ajeno a la entrevista que le hicieron a Morena Rial: el rating de Polémica en el bar.

"Eso de que el rating no va, qué se yo... Estamos en los 2 puntos de promedio que es lo que hace el canal para el que yo juego", sostuvo Sofovich. Y concluyó de manera contundente: "A mi no me puede hablar mucho ¿Qué va a hablar, de mi pasado? No hace falta, si hablo yo de mi pasado, digo yo como fueron las cosas. Las buenas y las malas. Así que a mi me chupa bien un huevo lo que pueda decir Rial".

La palabra más buscada: Silvia D'Auro rompió el silencio y contó su verdad sobre Morena y Jorge Rial

La pelea entre Morena y Jorge Rial destapó viejos conflictos familiares. Las constantes apariciones de la joven de 24 años en diferentes programas de televisión dejaron un tendal de acusaciones en contra de su padre, pero también hizo explosivas declaraciones contra Silvia D'Auro, su madre adoptiva.

Silvia siempre tuvo un bajo perfil y desde que se divorcio del periodista, hace casi una década, se alejó aún más de los medios, al punto que se fue del país. Sin embargo, en las últimas horas, a través de allegados, compartió sus sensaciones por el conflicto entre su exesposo y More.

"Está harta de este tema", afirmó Estefanía Berardi en Mañanísima. "No quiere aparecer. Ya bastante mal la pasó ella y todo su entorno", indicó la panelista de Carmen Barbieri y explicó que su descargo le llegó a través de allegados, debido a que hace años vive en Uruguay.

Berardi aclaró el motivo por el cual Silvia no se defiende de las duras acusaciones que le hicieron en el último tiempo tanto Morena como Jorge Rial: "Ella no quiere hablar en público por miedo a las represalias. Por eso no vuelve al país", remarcó la "angelita" que a fin de mes se va LAM.