Susana Giménez habló sobre Jey Mammón y volvió a derrapar: "Me parece fabuloso"

La conductora de televisión defendió al humorista y descalificó la denuncia de Lucas Benvenuto. Susana Giménez se mostró contenta por que Jey Mammón va a ir a los Martín Fierro 2023.

Susana Giménez volvió a opinar sobre las denuncias de abuso sexual a Marley y Jey Mammón y soltó polémicas declaraciones al respecto. La diva de Telefe minimizó las causas y volvió a hacer hincapié en que no deberían juzgarse hechos del pasado.

La conductora de televisión radicada en Uruguay fue consultada por la prensa por la confirmación de la asistencia de Jey Mammón a la ceremonia de los Martín Fierro 2023 y se mostró feliz al respecto. Al igual que como lo hizo con Marley semanas atrás, la diva de los teléfonos cuestionó a las cancelaciones de famosos y volvió a defender a su amigo Marley.

"¡No me digas! Me parece fabuloso. Me parece estupendo, por favor, terminemos con esta tontería. Son cosas del pasado. Hay algo nuevo que la gente deberá respetar, pero lo del pasado... es para sacarle dinero", sostuvo Giménez como respuesta a una pregunta sobre el presente de Jey Mammón. Al mismo tiempo, Susana fue consultada por las críticas que recibió tras sus declaraciones por la denuncia Marley y soltó: "Yo dije que prescribió, pero no quise decir que prescribió en el sentido de que hubo un juicio, sino que prescribió porque es antiguo. Es algo que ocurrió hace 35 años. Es decir, ya ha prescrito".

De esa manera, la empresaria volvió a recibir críticas por parte de los periodistas por volver a banalizar las denuncias de abuso sexual. "Al aclarar que no se refería a la Justicia y que lo que quiso decir era que las cosas del pasado ya fueron, empeoró todo", señalaron las panelistas de A la Tarde.

La opinión de Edith Hermida sobre los dichos de Susana Giménez

"Me parece cruel que la gente quiere sacarle siempre plata al que trabaja", había soltado Giménez en alusión a la denuncia por abuso sexual a Marley. En diálogo con Juan Etchegoyen, la panelista de Bendita reflexionó: "Sinceramente pienso que le pedimos demasiado a ella. Tuvo la voluntad de defender a un amigo que quiere mucho y no midió las cosas que están mal de las que están bien, no lo quiero decir mal pero es una señora grande que le cuesta entender que los tiempos cambiaron".