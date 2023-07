Coco Sily ventiló lo que nadie mostró de Jey Mammón en los Martín Fierro: "Momento tenso"

El humorista Coco Sily reveló aspectos que no salieron a la luz de la presencia de Jey Mammón en la gala de los premios Martín Fierro.

Pasada la gala de los Martín Fierro, las repercusiones en torno a la presencia de Jey Mammón siguen creciendo y no fueron pocas las celebridades que se animaron a romper el silencio con sus impresiones sobre el escándalo que se inició a raíz de la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto. El día después de la fiesta, el humorista Coco Sily -quien ganó junto a Carla Conte y Diego Golombek el premio a Mejor programa Cultural/Educativo por el programa Noche de mente (Televisión Pública)- ventiló una fuerte declaración sobre lo que no se mostró de Mammón en el evento.

En diálogo con Desayuno americano (América TV) el humorista que disfruta de su incipiente romance con la animadora infantil Cecilia "Caramelito" Carrizo respondió a las filosas preguntas de Carlos Monti, quien le preguntó por el controvertido exconductor de La Peña de Morfi: "¿Te cruzaste con Jey Mammón?, ¿lo fuiste a saludar, lo saludaste, se saludaron?". Sin titubeos, Coco Sily respondió: "No lo saludé porque lo vi sobre el final. No sabia dónde estaba y lo vi sobre el final, pero vi que estaba ahí y que fue bastante más natural de lo que yo me imaginaba. Uno a veces tiene expectativas de lo que puede llegar a pasar en un momento tenso y yo lo viví como algo muy natural".

"Vi mucha gente acercarse a saludarlo", agregó, profundizando en lo que no se mostró en torno a la interacción de Jey Mammón con los famosos en la gala de los Martin Fierro. Por último, cuando la conductora remarcó lo delicado del momento que se vivió en los Martín Fierro, Sily remarcó: "Es difícil este tema porque cada uno tiene su opinión".

Coco Sily se cansó y dijo todo sobre Jey Mammón: "Que la gente se entere"

El comentario de Coco Sily fue reproducido en un informe de Bendita TV sobre el tema y llamó la atención. El mismo decía: “También hay una cosa que tiene que ver con nuestro laburo, que ustedes lo saben mejor que nadie. A veces en la cuca, por ejemplo, dicen 16,4 puntos de rating ¡Dale! Para que la gente se entere como es. Yo ya emití la opinión, pero si me dicen eso, ya no sé que decir, entonces empiezo a orador sobre mi propia opinión y me contradigo. Y después me dicen ¡17.9!, entonces termino diciendo cualquier cosa”.

De forma afilada, y tras escuchar a su colega, Beto Casella sostuvo: “Yo por 16,4 puntos de rating me levanto y le pego un cachetazo a Jey Mammón. No estamos juzgando nada porque juzgamos parte del universo de la tele. Hay mucho de curiosidad periodística de cada uno, y otro poco de que bueno, hay que llenar dos bloques”.