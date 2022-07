La feroz agresión de una figura de ShowMatch contra Silvia Fernández Barrio: "Conchuda, soberbia"

Tras los dichos repudiables de Silvia Fernández Barrio, un reconocido actor lanzó un lapidario comentario hacia la periodista de El Trece.

Silvia Fernández Barrio continúa en el ojo de la tormenta luego de los polémicos dichos contra una mujer, situación ocurrida en Momento D por El Trece. Por tal motivo, un reconocido actor de la televisión argentina se expresó a través de sus redes sociales y publicó un feroz comentario hacia la periodista.

La pregunta "¿para qué tienen hijos?" de Silvia Fernández Barrio provocó una innumerable cantidad de reacciones en contra de la periodista de El Trece. El tenso momento televisivo se desarrolló en medio de un móvil el pasado miércoles 19 de julio y entre varios testimonios, hubo uno en particular que llamó la atención de todos.

Se trata de Diego Reinhold, quien a través de su cuenta de Twitter se hizo eco de la situación y soltó sin tapujos un feroz ataque hacia la periodista perteneciente al canal del Grupo Clarín. "Hija de mil puta. Conchuda. Soberbia. Solo espero verla sufrir algún día", expresó furioso el actor.

Cabe recordar que lo dicho por Fernández Barrio estuvo vinculado hacia una madre con nueve hijos, mientras se llevaba adelante una nota en el programa Momento D conducido por Fabián Doman. "¿Podés preguntarle a la señora que tiene ocho o nueve hijos por qué tuvo tantos chicos sabiendo su condición?". El primero en saltar fue Doman, quien intentó frenarla.

El descargo de Reinhold fue compartido por Ángel De Brito en su cuenta generándose decenas de interacciones en torno a este tema. De hecho, tan chocante fue el descargo que ya no aparece más en su perfil, por lo que se estima que el artista y exparticipante de Bailando por Un Sueño tuvo que borrarlo.

El momento en vivo de Silvia Fernández Barrios en El Trece

Silvia Fernández protagonizó un momento en El Trece que generó el repudio de la gente a través de las redes sociales. Mientras se desarrollaba un móvil en pleno vivo, lanzó una pregunta que no solo tuvo infinidad de reacciones por parte de los televidentes, sino que también incomodó en el piso del estudio.

La situación se dio en la edición de este miércoles en Momento D, programa conducido por Fabián Doman por El Trece. El contexto de la nota que estaba llevándose a cabo tenía que ver con un grupo de personas que intentaban tomar un terreno en Moreno, Buenos Aires.

"No, Silvia...", soltó el conductor. Su justificación fue inmediata, ya que automáticamente dijo por qué hizo esa pregunta: "Mi decisión de tener un hijo tuvo que ver con qué le podía dar yo, educación, un futuro. Ella no tiene ni dónde dormir. Tené uno, dos, pero no nueve. Además está fumando".

"Se lo digo con todo el amor del mundo", agregó Fernández. "No puede ser que los ricos puedan tener hijos y los pobres no", manifestó Doman, quien se notaba que no se había tomado nada bien la pregunta de su compañera. En la discusión, que tomó más protagonismo que el hecho en sí, se metieron también Gabriel Schultz y Cinthia Fernández, quienes entre ellos tenían opiniones cruzadas.

Se definió el futuro de Mirtha Legrand: a qué canal se va tras discutir con Suar

Mirtha Legrand tiene confirmado su regreso a la televisión argentina después de varias charlas a lo largo de las últimas semanas. Luego de las discusiones que hubo entre la diva de los almuerzos, Nacho Viale y Adrián Suar, se definió a qué canal vuelve.

La novela de Mirtha con respecto a su futuro está por llegar a su final y solo falta completarse su último capítulo. Cabe destacar que hace un mes había tenido una charla con Suar que terminó en llanto por la negativa del gerente de contenidos. Sin embargo, una vez consumadas las tensas charlas, se pudo llegar a un acuerdo que favoreció a todas las partes.

Es por esto que Mirtha vuelve a El Trece, tal como lo quería desde un primer momento. Así lo confirmó la sección de La Pavada, del Diario Crónica. Si bien no se sabe cuándo ni a qué hora será el programa, está confirmada su vuelta a la televisión argentina bajo el nombre La Noche de Mirtha, en este caso, emitiéndose en horario nocturno y no el tradicional almuerzo.

Por otra parte, su nieta y actriz Juana Viale también entró en la negociación debido a que estará a cargo de la conducción del programa de los domingos. Por ende, la familia Legrand-Viale protagonizará la programación de El Trece durante los fines de semana.