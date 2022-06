El desgarrador llanto de Mirtha Legrand tras salir de El Trece: qué le reclamó a Suar

Mirtha Legrand se largó a llorar tras pedirle a Adrián Suar que le diera la chance de volver a trabajar en El Trece. El desgarrador descargo de la conductora de TV.

Mirtha Legrand confirmó que no seguirá vinculada a El Trece y manifestó su tristeza en público. Tras un largo tiempo en la pantalla del canal perteneciente al Grupo Clarín, la diva rompió en llanto al hablar sobre su futuro y le hizo un duro reclamo a Adrián Suar, gerente de contenidos de la empresa.

Luego de que se viralizara el comunicado que publicó StoryLab, productora perteneciente a su nieto Nacho Viale, Mirtha consideró que el mismo fue "raro", aunque resaltó que le "parece que era lo que correspondía. Nacho lo hizo de buena fe. Yo esperaba volver a El Trece. Mi deseo era volver a El Trece".

A los 95 años, la histórica presentadora de TV contó qué fue lo que habló con el productor: "Adrián Suar me llamó y me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo". En tanto, reconoció que no descarta la posibilidad de ir a otro canal como América TV.

Por otra parte, en Socios del Espectáculo, Adrián Pallares reveló parte de la charla que la diva tuvo con Adrián Suar: "Mirtha lagrimeó en el teléfono con Suar. Lloró en la llamada con Adrián Suar". Y agregó: "Le dijo 'yo quiero estar en El Trece. Trabajé con mucha libertad, estuve muy cómoda, reinventamos un formato de 54 años. Quiero volver a El Trece'".

Sin lugar a dudas, esta ruptura con El Trece puede general una interna en la familia debido a que "el comunicado le sonó raro" a Mirtha. Aun así, en Socios del Espectáculo afirmaron que la conductora "confía en su nieto", Nacho Viale.

Qué dijo Adrián Suar sobre el futuro de Mirtha Legrand

A principios de junio pasado, y en diálogo con Mañanísima, Adrián Suar no tuvo ningún tipo de filtros. “Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojala se pueda resolver, nosotros la queremos”, comenzó diciendo "El Chueco", quien también habló sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica y adelantó cómo será el formato que conducirá el líder de ShowMatch.

Analizando la situación de Mirtha Legrand, Suar dejó en claro que el tema tiene que ver con el dinero que cobrará la diva: “Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece. Es una figura para la pantalla de eltrece y sino que vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más”.