La fan de Alfa de Gran Hermano lo fulminó por sus dichos: "Me decepcionó como persona"

La fan número uno de Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), publicó un inesperado descargo en sus redes sociales contra el hombre de 60 años explicando por qué sus actitudes dentro de la casa la decepcionaron tanto últimamente.

La mujer, llamada Daniela Verónica Iglesias, se presentó a los estudios de Telefe en varias oportunidades para manifestarle su apoyo a "Alfa" e incluso se autoproclamaba como "su novia". Sin embargo, en cuestión de semanas todo cambió: al día de hoy, Daniela dice estar decepcionada.

Si bien "Alfa" es uno de los preferidos por el público dentro de la casa muchos participantes se quejan de sus actitudes y de sus dichos. Más de una vez, el hombre hizo comentarios agresivos y discriminatorios. Recientemente, dijo que nunca besaría a "una gorda deforme" y despertó una fuerte indignación en el público.

La fan de Walter no hizo la vista gorda tras esta situación y escribió en un posteo de Facebook: "Soy vieja, soy re gorda, no sé si deforme, pero soy re gorda. Lo re bancaba a 'Alfa' porque ahí adentro más de uno lo ninguneaba, lo trataban mal por tener 40 años más que la mayoría. Pero lo que dijo de chapar es lindo, pero no con una gorda deforme...", comenzó.

"A mí no me molesta ni ofende en lo más mínimo, pero conozco personas de todas las edades que son gordas y lamentablemente la pasan muy mal por la discriminación, por el bullying y por lo más principal, la salud", destacó la mujer. Y explicó que si bien "Alfa" nunca había sido su ídolo, era uno de sus participantes favoritos hasta hace poco. "Hoy por hoy, me decepcionó como persona. ¡Lamentablemente!", concluyó.

Los repudiables comentarios de Walter "Alfa" en Gran Hermano

Todo comenzó cuando Romina Uhrig y Ariel Ansaldo estaban hablando sobre estar en pareja y darse besos. "Yo llevaba 7 años y me lo chapaba como el primer día, me lo chapaba, me lo tranzaba”, contó Romina sobre la relación que tenía con su expareja.

Fue entonces cuando Walter "Alfa" comentó que besarse es lindo según cómo sea la apariencia física de la otra persona: “Depende con quién estés.. Si estás con una gorda deforme, no. Si fuera una bestia de 30 años divina, no sé”. Mientras Ariel estalló a carcajadas, Romina se molestó por sus dichos y lo contradijo. “No importa, si estás enamorado, cuando uno está enamorado, está enamorado. Sea gordo o flaco o lo que sea, vos estás enamorado”, opinó la exdiputada.

Esta no es la primera vez que el hombre de 60 años hace comentarios gordofóbicos. Días atrás, le había dicho a Julieta Poggio por segunda vez que estaba "mucho más gorda" desde que había entrado a la casa. Aunque Julieta y otros participantes le explicaron que ese tipo de comentarios eran inaceptables e innecesarios, "Alfa" los siguió haciendo y cada vez son más los televidentes que piden que se vaya de la casa.