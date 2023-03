La extraña enfermedad que padece Cinthia Fernández: "En ayuno"

La bailarina y panelista de TV se sinceró en sus redes sociales. Cinthia Fernández reveló que tiene SIBO, una afección intestinal que hincha su abdomen.

Cinthia Fernández dio a conocer en sus redes sociales la afección de salud que padece y se quejó por cuánto se le hincha el abdomen como uno de los síntomas. La exparticipante de Bailando por un sueño contó qué extraño sobrecrecimiento tiene en su zona intestinal.

"Recién levantada y en ayuno", escribió la bailarina en su historia en la que mostró la hinchazón de su panza. "Embarazada de tres meses", agregó y alarmó a todos sus seguidores, pero acto seguido aseguró que se trataba de SIBO, una afección de salud intestinal que tiene molestos y dolorosos síntomas.

Si bien Fernández se mostró divertida respecto de la afección de salud que padece, se trata de un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado produce pérdida del apetito, dolor abdominal, náuseas, hinchazón, sensación incómoda de saciedad después de comer, diarrea, pérdida de peso involuntaria y malnutrición.

El tratamiento más usual para el SIBO es la ingesta de antibióticos, pero en algunos casos en los que el crecimiento bacteriano avanza demasiado es necesaria una intervención quirúrgica. Lo que produce esta afección es la ralentización del paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias.

Historia de Instagram de Cinthia Fernández.

La inesperada respuesta que Cinthia Fernández recibió por parte de sus hijas

"Por suerte tengo un grano y estoy acompañada. Un gran grano, esto es porque no me estoy sacando bien el maquillaje. Estoy yendo a buscar a las nenas y, cual adolescentes, me fletaron y me dijeron que no las fuera a buscar. Por ende, las tengo a todas repartidas en casas distintas, a todas", enunció la panelista de televisión en una de sus historias de Instagram. Y sumó: "Me siento como en mi futuro, cuando salgan a bailar y yo me quede como una vieja chota solterona acá en mi casa. Me fui a pedir comida al house, imaginate: ni cocinar. Este es mi plan a futuro. O sea, se me está yendo abajo la edad y me preocupa".

Al mismo tiempo, la bailarina hizo otra historia de Instagram en la que contó que colocó una plataforma para poner un generador de energía y la construcción se pasó por 30 centímetros de su propiedad. "Y tener un vecino sorete que te lo venga a reclamar. Por ende, tengo que desarmar esto y meterlo en otro lado", concluyó la celebridad de televisión, enojada con el dueño de la casa lindera a la suya.