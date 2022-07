La experiencia paranormal de Leo García con Gustavo Cerati: "Me pasaron cosas"

El músico visitó PH Podemos Hablar y recordó una insólita anécdota que vivió con Gustavo Cerati en un hospital. Leo García abrió su corazón y habló de una conexión espiritual con su colega.

Leo García causó sorpresa al revelar la profunda conexión espiritual que tiene con su colega, Gustavo Cerati, con quien trabajó durante años en la música. El artista abrió su corazón en PH Podemos Hablar y dio a conocer una emotiva anécdota que vivió cuando el líder de Soda Stereo ya estaba en estado vegetativo.

"Den un paso al frente los que han tenido experiencias místicas, paranormales", enunció el periodista Andy Kusnetzoff en su ciclo de Telefe. "Yo soy bastante obsesivo con todo lo que tiene que ver con lo espiritual, a tal extremo que hice un show hace poco, homenaje a Tanguito, y lo quise invocar con una tabla ouija arriba del escenario... pero no me dejaron", comenzó su relato el intérprete de La Isla del Sol.

Kusnetzoff fue incisivo y le preguntó de manera directa a García por su conexión con Cerati, a la que en algún momento se había referido en público. "Con Gustavo Cerati me pasaron muchas cosas. Hoy venía en el auto y sonaban canciones de él, yo por dentro pensaba que me estaba acompañando. Cuando tenés un vínculo con un artista tan grande... se comunican. Eso es real", reflexionó el cantante de Morrisey.

"Yo estaba en la clínica, él estaba inmóvil, entonces me arrodillé para abrazarlo y me largué a llorar. En ese momento, sentí que su mano me estaba acariciando la espalda. Real. Yo creo que él tenía ese poder, que pesa a estar inmóvil, podía salir de su cuerpo y hacer cosas", comenzó su relato el artista. Y cerró: "Empezó a sonar la alarma del respirador, yo me di cuenta que él no quería que esté ahí llorando. Eso me estaba diciendo".

Leo García reveló por qué se irá a vivir a México

El intérprete de Reírme Más contó que su búsqueda artística lo llevó a tomar la decisión de irse a vivir a México. "Tocaré en barcitos, me gusta aprovechar estas oportunidades porque hay que vivir, la vida del artista está muy encapsulada con el éxito, uno se siente como un fracasado. Vamos a encontrarnos con un público nuevo y me siento motivado, estamos en un momento jodido en el país", reveló sobre sus planes.

"Yo vivo al día y es necesario para mí movilizarme, no sé si es lo que más me molesta de Argentina, nadie está en eje, menos después de lo que pasamos con la pandemia. Estoy menos patriota, ya está, no creo que un presidente pueda cambiarnos la vida", concluyó García.