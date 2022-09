La ex del Teto Medina reveló su calvario: "Violento y manipulador"

Tras la detención del reconocido conductor, Mónica Fernández recordó las graves denuncias que hizo en contra de él en el 2019.

Reapareció la expareja de Marcelo "El Teto" Medina y habló de las graves denuncias que hizo en su contra en el 2019. Tras trascender la noticia de la detención del conductor de televisión por "asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral", Mónica Fernández brindó una entrevista y habló de las acusaciones por violencia de género.

En diálogo con Intrusos (América Tv), Mónica se refirió a su anterior vínculo con el conductor de televisión y recordó los detalles de la denuncia que realizó hace tres años atrás por violencia de género. "Quizás esta noticia le de impulso a la causa que tengo desde hace tres años. Estaría bueno que le hagan una pericia psicológica y psiquiátrica", lanzó.

En ese sentido, recordó: "Sufrí mucho. Primero fue un divino, durante tres años no tuvimos mayores inconvenientes, y luego desbarrancó. No fue un hecho solo". Además, Mónica se refirió a la relación de Medina con las drogas y fue tajante. "No consumía adelante mío, se escondía y lo disimulaba. Después desbarrancó y ya mezclaba las sustancias. Las cosas que a mí me hizo fueron terribles", lanzó. Además, también se comunicó con Mediodía Noticias (El Trece) y reforzó su descargo: "Es violento y manipulador, no es lo que parece".

"Fueron varios sucesos, me molestó que en su momento salieran a decir que era despechada, que me había dejado y por eso hice la denuncia, y no fue así. Fue después de haberme cansado de la situación. Fui contando una vez que lo pude hablar en terapia. No es fácil", declaró Mónica Fernández. "Uno idealiza, cuando te quitan la venda te das cuenta lo que tenés que vivir, sanar. Es un camino arduo y hace tres años que lo vengo transitando, no se sale fácil de la violencia. No puedo estar con un hombre porque tengo miedos que no me puedo sacar", reveló.

Por último Fernández contó los detalles de la causa. "Sigue, lo llamaron a indagatoria y no se presentó, lo volvieron a llamar, apelaron ellos a la Cámara, pero no le dio lugar", comenzó por revelar. Luego, sentenció: "Está avanzada la causa, pero ahora salió esto al cruce. Nosotros teníamos que tener noticias pronto, eso lo sabe Cipolla (su abogado) más que nadie".

Se complica la situación de Teto Medina: la comunidad terapéutica no estaba habilitada

El centro de rehabilitación "La razón de vivir", donde fueron detenidos hoy varios de sus integrantes, entre ellos Marcelo "Teto" Medina, no estaba habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Lo confirmó la titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, quien lamentó "este tipo de noticias que son reiteradas". El mediático fue aprehendido por "asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral".

La funcionaria también indicó que Sedronar y la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud están interviniendo en los predios del centro, ubicados en las localidades de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. "Estamos evaluando a las personas que están ahí para derivarlas a lugares tanto de la provincia como de Sedronar", indicó Torres a Télam.

Esta mañana, el conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina fue detenido junto a otras 16 personas en una causa por asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral, en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones que él promocionaba. El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra.

Al respecto, Torres recordó que "hace un tiempo hubo una condena muy fuerte por un lugar donde habían fallecido cuatro personas que se prendieron fuego en un lugar no habilitado". Señaló que "hay muchos lugares que son para tratamiento de consumos problemáticos que no tienen ninguna habilitación".