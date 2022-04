La escalofriante confesión de Jorge Asís: "Sé cuándo me voy a morir"

Jorge Asís hizo una inesperada confesión personal y anticipó que sabe cuándo se va a morir. El desesperado descargo del reconocido escritor y periodista que trabajó con Alejandro Fantino y Luis Novaresio en América TV.

Jorge Asís reapareció en los medios de comunicación. Sin embargo, en esta oportunidad, no fue en una de las habituales charlas de debate político con Alejandro Fantino y Luis Novaresio. En esta oportunidad, y en una extensa entrevista, habló acerca de su vida privada y realizó una escalofriante confesión: reveló que sabe cuándo se va a morir.

En una profunda charla que mantuvo con El Diario Ar, "El Turco" Asís repasó algunos detalles de su larga trayectoria como escritor y también como embajador argentino en Portugal (entre 1997 y 1999) y frente a la Unesco (de 1989 a 1994). Curiosamente, la periodista Victoria De Masi le consultó: "¿Cuántos años vas a vivir?".

La pregunta no logró acorralar al entrevistado, quien no dudó en responder con una sorpresiva confesión: "Aunque te parezca mentira, lo sé". De todas formas, el reconocido periodista de 75 años aclaró: "Pero no puedo decir eso. Es la primera vez que lo digo. Esto es en serio". Asimismo, dejó en claro que indagó acerca de la posible fecha de su muerte: "Te podés imaginar que por donde yo anduve tengo una tendencia natural a ir al mundo oscuro, aparentemente irracional, espiritual. Sé exactamente el año. No la fecha. Pero sé el año y sé la edad que tendría yo".

Jorge Asís habló de su propia muerte con un impactante testimonio.

Por qué Jorge Asís no cuenta mucho sobre su vida privada

Jorge Asís se refirió a su vida privada y reveló los motivos por los que no se conocen demasiados detalles de su familia. "Uno de mis méritos es que desde hace 50 años es absolutamente desconocida mi vida privada", indicó. Y agregó: "Cierta fama de seductor, quizás… Porque puedo ser galante, porque pude haber tenido alguna historia. Pero nadie me vio: yo no exhibo ni oculto".

Por otra parte, "El Turco" se mostró en contra del accionar de ciertas figuras del espectáculo que exhiben fotos públicas de sus hijos: "Tampoco me gustaba exhibir a mis chicos. Aprovecho para decir, si alguien está leyendo está declaración… porque yo veo esas muchachas o actrices que ponen fotos de los hijos en Internet: por favor, no los muestren tan abiertamente". Y precisó la razón por la que está en contra de dicho accionar: "Hay mucha gente energética con una carga muy negativa. Muchas de las cosas que pasaron en mi vida tienen que ver con la magia. Por eso tengo fe. Por eso creo en el futuro".

Jorge Asís advirtió que el macrismo y los medios hegemónicos quieren voltear a Alberto Fernández

En noviembre de 2021, y durante el programa de Luis Novaresio por A24, Jorge Asís sostuvo que tanto el macrismo como los medios hegemónicos están perfectamente coordinados para tratar de desestabilizar y hacer caer al Gobierno de Alberto Fernández: "Después vienen las interpretaciones. 'Aníbal Fernández vino a esto, dicen' (NdeR: los opositores). Y no, Aníbal Fernández no vino a esto, vino a poner otro tipo de musculatura y me parece que pifió. Ahora, cuando ves que eso dé posibilidades de dar leche, cada vez más leche... vos tenés medios de comunicación muy importantes y una oposición que se aferran a ver cómo te voltean por alguien que se equivocó".