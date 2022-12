La dura advertencia de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano: "Estén preparados"

Santiago del Moro anunció los cambios que habrá en Gran Hermano y preocupó a los participantes.

Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) al anunciarles la noticia menos esperada. Si bien "los hermanitos" sabían que eventualmente iba a llegar el momento de esto, no pensaron que sería tan pronto.

Gran Hermano está siendo todo un éxito en cuanto a los puntos de rating logrados, y según trascendió, el canal está muy satisfecho y quiere mantener estos números lo más posible. Es por esto que Del Moro anunció que muy pronto entrarán nuevos participantes a la casa.

“Les quiero decir que, en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes, nuevos jugadores y jugadoras”, les dijo el conductor. A los participantes no les gustó nada esta noticia, ya que eso significa adaptarse a convivir con nuevos competidores, y reaccionaron con gestos de miedo y quejas en voz baja.

“Esto no incide en nada con la finalización del programa. No es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí”, aclaró Del Moro, y explicó que “es parte de la competencia, está en el reglamento y pasa en todas partes del mundo". "Así que agárrense fuerte, jueguen y disfruten. Miren mucho esa puerta porque hoy, mañana, pasado o no sé cuándo, puede entrar una, dos, tres o no sé cuántas personas”, concluyó.

Quiénes entrarán a la casa en Gran Hermano 2022

Según trascendió, el jueves 15 de diciembre entrarán dos nuevos participantes. A la semana siguiente, los integrantes deberán elegir entre Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Lucila "La Tora", Juan Reverdito, Juliana, María Laura y Agustín para que regresen al juego, y después de Navidad, el público elegirá a otros dos exconcursantes más.

Todavía no se sabe quiénes serán los nuevos que entrarán a la casa, pero se rumoreó que una de ellas sería "Milky Dolly", la joven de TikTok que se volvió viral por sus videos besando indigentes en la calle. Por otro lado, Mariano de la Canal, más conocido como "El Fan de Wanda Nara", publicó en sus historias de Instagram quiénes serían dos posibles nuevos ingresantes.

"El jueves entraría él. Se llama Gabriel y es brasileño. Hace diez años está en el país", contó el actor, y compartió algunas fotos del joven. Poco después, mostró quién sería la otra persona que posiblemente entre: una influencer llamada Valentina Chait. "Ella sería una nueva participante. ¿Será?", publicó el mediático. Hasta ahora, no hay información oficial sobre quiénes entrarán a la casa.