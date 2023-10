La drástica decisión que tomó Telefe con Jesica Cirio

Telefe analiza el futuro de La Peña de Morfi. Qué pasará con Jésica Cirio.

La Peña de Morfi volvió a estar el ojo de la polémica. Tras la salida de Jey Mammón a principios de año luego de la denuncia pública que recibió por supuesto abuso sexual, y la llegada de Diego Leuco en reemplazo de Georgina Barbarossa, ahora la que podría dejar de formar parte del programa es Jésica Cirio.

Uno de los primeros en opinar sobre la probable salida de Cirio del ciclo creado por Gerardo Rozín fue Beto Casella. "No sé qué le puede caber a Jesica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto", lanzó Casella. "Ponele que no a nivel justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jesica Cirio. Yo creo que sí", agregó el conductor de Bendita TV.

Y según informaron en Intrusos, la teoría de Casella no está nada desacertada. "Dicen que ayer Telefe se contactó con la productora con la que trabaja (Cirio) y le dijeron que este domingo no esté", afirmó Marcela Tauro este martes.

"Decidieron ayer altos directivos de Telefe y le dijeron que se tome un descansito, por lo menos este domingo no", indicó la panelista y agregó: "La vieron muy nerviosa y muy atenta al celular el domingo que pasó. Fue decisión del canal y se la transmitieron a la productora. Por lo menos para este domingo".

Luego, tomó la palabra Flor de la V y contó que intentó comunicarse con la modelo. "Ayer yo le escribí a Jésica Cirio y por primera vez no me respondió. Y me enteré que no tuvo un día fácil", remarcó la conductora.

Beto Casella contó lo que nadie sabe de Jesica Cirio en Telefe

Beto Casella es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina que conduce Bendita TV desde hace 18 años. Habitualmente, en su programa que se emite por El Nueve se tratan distintos temas de actualidad y farándula. En dicho contexto, el presentador lanzó una serie de comentarios sobre Jesica Cirio, co-conductora de La Peña de Morfi, que expusieron a los directivos de Telefe.

En la emisión del último lunes, Beto disparó lo que nadie esperaba sobre el futuro de Jesica Cirio en Telefe. La modelo es la co-conductora de La Peña de Morfi, el ciclo que originalmente fundó Gerardo Rozín y que fue conducido por Jey Mammón tras su fallecimiento. Aun así, en la actualidad continúa pero con Diego Leuco a la cabeza.

"No sé qué le puede caber a Jesica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto", lanzó Casella. "Ponele que no a nivel justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jesica Cirio. Yo creo que sí", agregó el conductor de Bendita. Luego, recibió un mensaje al celular y agregó un dato sorprendente: "Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando co-conductora para La Peña de Morfi", soltó.