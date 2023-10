Beto Casella contó lo que nadie sabe de Jesica Cirio en Telefe: "Están buscando"

Beto Casella sorprendió a todos tras hablar del futuro laboral de Jesica Cirio. La revelación del conductor de Bendita TV sobre la integrante de La Peña de Morfi que pone contra las cuerdas a Telefe.

Beto Casella es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina que conduce Bendita TV desde hace 18 años. Habitualmente, en su programa que se emite por El Nueve se tratan distintos temas de actualidad y farándula. En dicho contexto, el presentador lanzó una serie de comentarios sobre Jesica Cirio, co-conductora de La Peña de Morfi, que expusieron a los directivos de Telefe.

En la emisión del lunes 2 de octubre, Beto Casella disparó lo que nadie esperaba sobre Jesica Cirio en Telefe. La modelo es la co-conductora de La Peña de Morfi, el ciclo que originalmente fundó Gerardo Rozín y que fue conducido por Jey Mammón tras su fallecimiento. Aun así, en la actualidad lo encabeza Diego Leuco.

"No sé qué le puede caber a Jesica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto", lanzó Casella mientras estaban hablando sobre el divorcio que tiene pendiente con Martín Insaurralde. "Ponele que no a nivel justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jesica Cirio. Yo creo que sí", agregó el conductor de Bendita TV. Luego, a Beto le llegó un mensaje al celular y agregó un dato sorprendente: "Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando co-conductora para La Peña de Morfi", soltó de manera sorpresiva sobre el futuro laboral de Cirio.

Beto Casella se sacó y reveló la verdad detrás de Gran Hermano: "Platita"

Beto Casella es un conductor de televisión que comenzó su carrea en los 90 y lleva adelante con éxito desde hace más de 15 años su ciclo Bendita en El Nueve. En ese programa, el periodista opinó sobre la realidad que viven los exparticipantes de Gran Hermano tras haber salido de la casa de Telefe y expuso una grave verdad sobre ese tipo de programas.

Muchos concursantes de GH evidenciaron en las últimas semanas problemas de salud mental y Casella analizó la situación en medio de una entrevista con el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Socios del Espectáculo. "Hace veinte años que estamos viendo como cuando salís de esa casa quedás en un limbo, según el cual sos famoso, te piden selfies, firmás autógrafos, pero al mismo tiempo por ahí no tenés platita, ni laburo, sos un desocupado", comentó el periodista.

"Estás como en el medio de que no sabés bien qué sos, quién sos y genera una mezcla de decepción, frustración y confusión, que debe ser difícil de sobrellevar", soltó Casella respecto de la realidad que viven los concursantes de GH tras salir de la famosa casa. Y cerró: "Yo no tengo una mirada crítica, como de ¿para qué se meten ahí? Hay que entenderlos, son pibes que por ahí todavía están pensando su vida y su futuro. Pero tampoco esta cosa de que la tele es una picadora de carne, los usa y los tira, la tv nunca fue un centro de rehabilitación".