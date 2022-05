La drástica decisión de Sabrina Carballo con Chanchi Estévez: "Horrible"

Sabrina Carballo confesó algo importante respecto a la relación con el exfutbolista.

La relación entre Sabrina Carballo y "Chanchi" Estévez durante el desarrollo de El Hotel de los Famosos por El Trece fue un ida y vuelta constante. Si bien hubo momentos de tensión, la actriz manifestó un cálido sentimiento hacia el exfutbolista pero confesó algo importante que terminó de sorprender a todos.

En la edición del miércoles por la noche, la charla comenzó a través de un diálogo entre ellos sobre una situación vivida cuando estaban en pareja. "Te acordás Maxi cuando fuimos al cine en Venezuela estábamos mirando una película de terror?, recordó.

Ni bien terminó la anécdota, que detalló que "Chanchi" asustó a todo el público que había asistido a ver la película, Sabrina se sinceró y lo echó de su cama. "De verdad tenés un olor Maxi, no, de verdad, tenés un olor horrible", dijo. "Te dije de bañarnos y no quisiste", respondió.

Al mismo tiempo le preguntó si podía quedarse en su cama con una condición: "Si me voy a buscar un boxer y me voy al baño ¿puedo estar ahí conversando?". La contundente respuesta de la actriz fue un rotundo no y le explicó: "¿Vos me estás cargando? ¿Vos viste lo que pasó hoy y lo que charlamos hoy? Y ahora me estás diciendo esto".

"Andate a tu guarida", retrucó. Melody Luz, quien estaba en la misma habitación junto a Alex Caniggia, se expresó respecto a la situación vivida en ese momento: "Si vos decís que sí él arranca". Allí Sabrina contó qué es lo que realmente siente por su expareja independientemente de la buena relación que sostienen.

"A Maxi lo adoro, de verdad, yo me muero, es todo lo que está bien para mi, yo lo adoro", manifestó, pero dejó en claro un detalle importante. "A mí ya no me pasa nada con él", sentenció frente a la atenta mirada de Alex y Melody.

El Hotel de los Famosos: el beso apasionado de Majo Martino y Locho Loccisano

Después de haberse enfrentado a varios desafíos, Majo Martino quedó eliminada de El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece que sigue el formato de Gran Hermano. En esta última instancia, se enfrentó contra “Locho” Loccisano, con quien construyó un vínculo muy íntimo a lo largo del programa. Antes de irse, se despidieron con un beso que enloqueció a todos sus compañeros.

En varios episodios del reality, se podía notar una clara tensión entre Majo y “Locho”, quienes forjaron una conexión muy especial a lo largo del programa. Incluso el influencer le había propuesto una cita, pero Majo lo rechazó y le aclaró que entre ellos solo había una relación de amistad. Sin embargo, antes de irse del programa se dieron un romántico beso enfrente de todos sus compañeros.

Antes de su partida, “Locho” le dio un fuerte abrazo a la periodista y le dijo: “Te quiero con todo mi corazón”. “Yo también te quiero muchísimo”, le contestó ella. De fondo, el resto de los participantes gritaban eufóricos: “¡Pico, pico, pico, pico!”. “Un pico de despedida no se le niega a nadie. La verdad, la remó tanto todo este tiempo que digo, ‘un besito’”, expresó Majo, y se acercó muy decidida a besar a su compañero.