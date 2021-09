La dramática confesión de la mamá de Chano: "Ya no sabía qué hacer"

La madre de Chano, el exvocalista de Tan Biónica, expuso los peores momentos de la adicción de su hijo.

La mamá de Chano Charpentier, Marina, hará una aparición en el programa de Gastón Pauls, Seres Libres, y se transmitirá este viernes 3 de septiembre por Crónica TV. En este ciclo, se entrevistan a personas o familiares de personas que sufren adicciones. En un adelanto filtrado de esta conversación, la madre de Chano contó públicamente cómo es el calvario que vive con su hijo desde hace años.

“¿Por qué estamos charlando vos y yo acá?”, le preguntó el periodista. “Primero nos conocimos a través de Instagram, porque yo vi tu primer programa, que fue muy fuerte para mí, porque no se habla de la adicción en la televisión”, comenzó Marina. “Yo vi tu programa y dije: ‘Ay, al fin alguien va a hablar de esto’ y te mandé un mensaje y vos me contestaste. Nunca me esperé que me contestaras”, le confesó.

“Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción”, prosiguió la madre de Chano. “Pero todo este año, la pandemia ha sido muy dura para los adictos y todo este año ha estado complicado, no ha estado bien. Y yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer. Porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos y yo ya no sabía qué hacer”.

“Entonces, ante la desesperación, que yo lo veía tan mal y ya no me escuchaba y no había manera y mi familia me decía ‘ya está, no se puede hacer más nada’, yo te llamé llorando”, recordó la mamá del exvocalista de Tan Biónica. En este momento, Chano está internado en un centro de rehabilitación, tras haber recibido el alta en el Sanatorio Ottamendi, en donde estuvo internado después de haber sido baleado por un policía.

Qué dijo Esmeralda Mitre sobre Chano

La actriz Esmeralda Mitre, íntima amiga de Charpentier, habló en el programa A la Tarde y reveló que, como es muy cercana a la familia de él, habla por teléfono con su mamá día por medio para tener novedades. Según ella, Chano “está muy bien y con muchas ganas de mejorar” e incluso se le nota en su tono de voz.

“Y la voz... les mostraría los mensajes, pero no puedo. La voz que tiene es como si hubiera vuelto a nacer”, sentenció Mitre, y agregó: “Creo que se puede producir un milagro. Chano es una persona muy fuerte y aparte es una persona muy bondadosa y muy sana. Si lo sacás de lo que es su enfermedad, es una persona que se despierta a la mañana, desayuna, corta la leña, corta el pasto. Le gusta la vida”.