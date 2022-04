La despedida de soltera de Elba Marcovecchio antes de casarse con Lanata: las fotos

Todos los detalles sobre la despedida de soltera de Elba Marcovecchio, la futura esposa de Jorge Lanata.

Elba Marcovecchio, la novia de Jorge Lanata, celebró su despedida de soltera a pocos días de su casamiento, que celebrarán en un lujoso salón de eventos en Exaltación de la Cruz. Para su despedida, la abogada invitó a catorce amigas a un restaurante ubicado en la Costanera Norte y pasaron una alocada noche de fiesta.

En las fotos del evento, aparecen Elba y sus amigas disfrazadas con orejas de conejita. “La despedida de soltera de Elbita, la futura mujer de Lanata”, publicó el periodista Guido Zaffora junto a la frase: “Fiesta hot Elbita”.

En las fotos, se puede ver a Marcovecchio disfrazada de angelita con un outfit blanco que resaltaba entre todas sus amigas. “El dress code era todas las invitadas de negro y ella de blanco. Hubo mucho karaoke y las amigas le regalaron una hermosa caja misteriosa con todas piezas hot: lencería, juguetes, había de todo”, reveló Paula Varela en Socios del Espectáculo.

Tweet publicado por Guido Zaffora sobre la despedida de soltera de Elba.

“La pasamos muy bien esta noche. La única angelita era yo porque del resto estaban todas endiabladas, de negro. Yo fui de blanco, bien tranquila, con unas alitas. Totalmente una santa hasta que me regalaron un juguete: un micrófono de bluetooth turquesa”, reveló la futura esposa de Lanata en una entrevista exclusiva con el programa.

Y agregó: “No paré de cantar, quedé disfónica. Hicimos un karaoke improvisado. Iba a ser todo muy reservado en la cava, pero terminamos en todo el restaurante. La gente aplaudía, se contagió”. Sobre su boda, adelantó que será un encuentro bastante íntimo con amigos, dentro de los cuales “habrá algunos famosos”. “Pero son todas personas con las que compartimos, así que va a ser una linda noche”, cerró.

Elba Marcovecchio reveló qué es lo que Jorge Lanata le prohibió para su despedida de soltera

Fue el mismo Lanata quien reveló la prohibición que le hizo a su futura esposa para su despedida de soltera. “Hoy le hacen la despedida de soltera a Elba, pero no podemos decir dónde se hace para evitar coberturas. Van las amigas nada más y ya sabe que tiene prohibido los strippers”, lanzó el conductor de Radio Mitre mientras conversaba con Eduardo Feinmann.

“¿Vos se lo prohibiste?”, le preguntó Feinmann. “No, no. Ella misma se lo prohibió”, bromeó Lanata. El periodista Gabriel Levinas interrumpió la charla y opinó: “¿Usted, Feinmann, cree que Lanata puede prohibir o no prohibir nada a la mujer que tiene? No le puede prohibir nada, es ella la que toma las decisiones. Lo digo para que no haga preguntas que lo compliquen a Jorge. Es un tipo absolutamente dependiente”.