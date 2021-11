La desorbitante deuda que enfrentan los Caniggia por su casa de Marbella

La mala administración de la familia Caniggia transformó una montaña de billetes en una inmensa deuda. La cifra que deben.

La familia Caniggia siempre se jactó de pertenecer a la "high society" y de no ser "barats". Sin embargo, la mala administración de la economía puede hacer que una montaña de billetes se transformen en una inmensa deuda. Así le sucedió al clan mediático, que hoy enfrenta problemas de dinero producto de la casa que tienen en Marbella.

Cuando Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia decidieron darle fin a su relación de años, los dramas no tardaron en aparecer, poco les importaba el dolor o las infidelidades, todo era dinero y más dinero. Todo comenzó con una lujosa mansión en Marbella y hasta el momento, los capítulos del drama se renuevan cada día.

La deuda de los Caniggia por su casa en Marbella

Hace años, los Caniggia habitaban una casa rentada en Marbella, donde el dueño pidió que no se involucre la propiedad en temas de farándula, básicamente que no sea mostrada. Pero como todo necio, ahí fueron Charlotte y Alex a grabar todo un reality sobre su vida en la casa. El dueño lo dejó pasar, pues se mantenían al día con el pago.

Pasados dos años, el dinero del alquiler no apareció más y no solo se convirtieron en okupas vip sino que también fueron tildados de sucios. Según fuentes cercanas, en la casa Mariana Nannis dejaba a sus gatos y perros encerrados por días cuando ella viajaba, el olor era infernal, la condiciones pésimas y el pago, aún peor.

Nada les importa a los Caniggia porque no solo no pagan la renta y tienen un basurero dentro de la vivienda, sino que dejaron a un guardia de seguridad al que hicieron pasar como hermano para que cuide de la casa y el dueño no pueda ingresar. Más de medio millón de euros es la deuda que acumulan.

Ahora bien, no solo Mariana Nannis, Charlotte y Alex se ven afectados en el drama, sino que el Pájaro también es parte de la función. Todo se debe a que la pareja firmó el contrato cuando aún seguían juntos, por lo tanto, la deuda le corresponde a ambos.