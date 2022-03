La desgarradora carta de la primera esposa de Gerardo Rozín: "No va a ser fácil"

Mariana Basualdo, quien fue la primera esposa de Gerardo Rozín 40 años atrás, le escribió una conmovedora dedicatoria tras su fallecimiento.

Gerardo Rozín, conductor de La Peña de Morfi (Telefe), falleció el pasado viernes 11 de marzo a sus 51 años tras varios meses combatiendo una enfermedad terminal de la que solo sus personas más cercanas estaban al tanto. Su pareja, Eugenia Quibel, estuvo con él hasta sus últimos días al igual que su exesposa, Carmela Bárbaro. Ahora, su primera esposa, Mariana Basualdo, también le dedicó unas palabras mediante un posteo en Instagram.

Mariana se casó con Rozín 40 años atrás y en el año 2000 tuvieron un hijo, a quien llamaron Pedro, y cinco años después se divorciaron. A pesar de su separación, siempre mantuvieron un vínculo de compañerismo por el bien de su hijo. Años después, Rozín tuvo a su hija Elena en 2008 junto a su segunda esposa, Carmela. En su dedicatoria, Mariana le expresó todo el cariño que le tuvo y rememoró aquellos años de juventud.

“Todo empezó hace 40 años con tu primera apuesta por mí. Esa vez remaste para salir conmigo y ganarle a dos amigos un fantoche y una coca”, comenzó Mariana. “Siguieron la secundaria, las clases de teatro, años de amistad, tu exilio en Buenos Aires, tus visitas a Rosario, mates en mi oficina, mis viajes a Buenos Aires, mi exilio a tu lado y la segunda gran apuesta: formar una familia”, continuó.

“Y con ella Pedro. Después la vida misma… separados pero siempre a la par. Lo próximo no va a ser fácil...”, sigue el posteo, que culmina con una cita al músico uruguayo Jorge Drexler en su canción Sanar. “Pero como diría nuestro querido Drexler, ‘Mi corazón va a sanar. Va a sanar, va a sanar. Y va a volver a quebrarse. Mientras, le toca pulsar’. ¡Hasta siempre, socio de mi vida!”, cerró Mariana en la publicación, que se llenó de comentarios por parte de internautas conmovidos.

“Cuando tus dos exmujeres te lloran así, no quedan dudas de que no solo se mostraba como un gran tipo, sino que también lo era... es más, creo que era mucho más grande de lo que mostraba ser”, comentó una usuaria. “Me hiciste emocionar, yo a él no lo conocí, pero vos sos una gran mujer y mamá. Y no tengo dudas de que vas a estar a la altura para acompañar a tu hijo y sanar. ¡Un abrazo enorme!”, le escribió otra internauta.

La desgarradora dedicatoria de Zaira Nara para Gerardo Rozín

Zaira Nara, quien fue compañera de Rozín en La Peña de Morfi, también le escribió una carta tras su fallecimiento agradeciéndole por todos esos meses de compañerismo y cariño. Además, contó que él le había hecho saber que estaba enfermo pero que ella nunca quiso creerlo. “Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste; armé este programa para vos, en 15 días me bajo. (Y yo tan desconfiada te dije, ‘mira si te vas a bajar de un éxito en Telefe’) y así fue. A los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa”, comenzó, y rememoró cómo fue su último encuentro.

“Hace unos días tuvimos una reunión tan linda, la cual te agradezco tanto, en la que hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que una vez más me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme. Confiabas más vos en mí, que yo misma”, siguió. “En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste ‘me estoy muriendo’ y yo, como siempre, desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo. Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía, te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud. Pero esta vez, quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre”, cerro Zaira.