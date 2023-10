La denuncia que atormenta a Telefe y deja bien parado a Tinelli: "Le mienten a la gente"

Una exparticipante de realitys shows de Telefe destrozó a la producción del canal con revelaciones que nadie sabía. La catarata de comentarios que sorpresivamente dejaron bien parado a Marcelo Tinelli.

Telefe es uno de los canales de televisión abierta cuya grilla de programación se nutre más que nada por la puesta en escena de realitys shows. Sobre este tipo de programas es que se puso el ojo, ya que una exparticipante grabó un video que subió a su cuenta de YouTube en el que destrozó a la producción de la señal y al mismo tiempo, dejó bien parado a Marcelo Tinelli por una historia desconocida.

Una artista que participó de La Voz Argentina y Got Talent Argentina contó la historia detrás de esos ciclos y destrozó directamente a la producción de Telefe, dejando en claro que tanto los participantes como los conductores y el jurado no tuvieron nada que ver en el mal momento que transitó. "Me cansé de que empresas televisivas como Telefe se caguen en lxs artistas. Te compran diciéndote que te van a ayudar y te clavan un puñal por la espalda. Yo ya caí demasiadas veces, pero ya no más", expresó Esperanza Careri, la joven mendocina, a través de un video que publico en su cuenta de YouTube.

"Arman un perfil para vos bajo un criterio que solo ellos conocen, saben perfectamente lo que quieren", expresó. "Si les contara la cantidad de cosas que se les escapan de las manos, como la vez que a una participante le mandaron el pasaje de vuelta a su provincia sin haber participado. Ellos eligen quiénes quieren que gane cada ronda, incluso en el contrato que firmé para las etapas finales decía que el voto de la gente podía ser manipulado a su santo gusto. Si eso no es manoseo... no sé qué es", añadió sobre La Voz Argentina.

Sobre Got Talent Argentina, dijo que hizo una audición en el mes de abril 2023 y no quedó, pero meses después se enteró que el canal había transmitido de igual manera su performance a pesar de lo que le habían dicho. "Al otro día le hablo a una de las productoras y su respuesta fue 'no entiendo qué es lo que no entendés, se te explicó todo' ¡Otra vez no me dijeron nada!", reveló Esperanza. En el mismo video, también expuso que participó del reality show Canta Conmigo Ahora que condujo Marcelo Tinelli en El Trece durante 2022 y destacó el buen trato: "Dije ¿por qué no? Una nueva oportunidad para mostrar lo que más amo a un nuevo público. Fue completamente distinta, el trato fue mucho más humano, un lujo, el trato espectacular, yo me sentí muy bien. Llegué hasta la semifinal, elegí todas mis canciones, lástima que no tuvo la masividad pero realmente es otra cosa.

Grave denuncia contra Got Talent que compromete a Telefe: "Muy injusto"

Got Talent Argentina es un programa de televisión emitido por Telefe que invita a diferentes personas a mostrar cualquier tipo de talento o habilidad especial. A pesar del gran éxito del programa, se dieron a conocer fuertes denuncias de varios participantes que pasaron por el programa. En sus relatos, estas personas aseguran que el canal de las tres pelotitas no cumplió con el acuerdo preestablecido. Durante las últimas horas, la madre de un menor de edad hizo un contundente descargo sobre los manejos que la señal tuvo con su hijo. Su testimonio se volvió viral en las redes sociales y miles de seguidores del programa reaccionaron indignados.

El pasado martes 3 de octubre, una joven llamada Esperanza Careri denunció que Got Talent estaría armado. Aunque logró cautivar al público con su talento, la joven fue eliminada apenas después de su primer paso por el programa, y de un día para el otro, la producción la dejó afuera sin previo aviso. Días después, la madre de Marcos Díaz Busto, María Rosa Busto, aseguró que la producción nunca emitió la performance de su hijo, a pesar de que en el contrato le prometieron hacerlo.

Después de su primera presentación, el jurado eligió a Marcos Díaz para pasar a la segunda ronda. Sin embargo, para sorpresa del joven, la producción lo eliminó a último momento. En diálogo con PrimiciasYa, su madre reveló, con una gran tristeza: "Marcos participó y grabó el 15 de mayo haciendo un tributo a Michael Jackson. Esperamos hasta el último día para que pasen al aire su actuación, que fue el domingo, y no lo pasaron".

Según la mujer, hicieron una fila de ocho horas para audicionar, pero todos los esfuerzos fueron en vano. "No pasaron nada de lo que Marcos grabó", se lamentó. Además, agregó que un miembro del jurado en particular lo destrató: "Mi indignación también es porque Emir Abdul tuvo palabras muy feas hacia él, fue el único que no lo eligió. Igual, yo pensé que lo iban a editar a eso pero que lo pasarían al aire. También a otros participantes le pasó lo mismo y estamos en contacto para hacer una queja entre todos".