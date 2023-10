Denuncian acomodo en Got Talent y hay preocupación en Telefe: "Mano negra"

Una participante de Got Talent hizo una fuerte denuncia contra la producción del programa. El inconveniente que complica al canal.

Got Talent Argentina es un programa de televisión que invita a diferentes artistas emergentes a mostrar sus diversos talentos, ya sea vinculados al mundo de la música, el baile, la actuación o cualquier otra habilidad destacable. Esperanza Careri, una joven oriunda de la provincia de Mendoza, hizo una fuerte denuncia contra la producción tras su paso por el reality. Además, apuntó duramente contra La Voz Argentina, programa en el que también había participado anteriormente.

El pasado martes 3 de octubre de 2023, Esperanza había pasado por la pista para mostrar sus dotes vocales. A pesar de los aplausos del jurado y de los millones de televidentes que se asombraron por su talento, la joven no pasó a la segunda ronda. Más tarde, hizo un furioso descargo en sus redes sociales en el que cuestionó los manejos del programa.

"Me dicen que ya está todo grabado y que no me van a ver en televisión. Yo estaba intentando ponerle filtros a la situación, pero no me van a ver y ni siquiera me van a dar la posibilidad de esa 'revancha' que dicen que estoy teniendo", comenzó diciendo Esperanza. "Me dijeron que quedé afuera de la competencia. ¿Por qué me pasan? No lo entiendo. Y sin avisarme, cero tacto, cero humanidad", se preguntó, angustiada.

"Y ahora yo, que estoy intentando salir de una muy difícil, metiéndole ficha a mi proyecto personal, con mis canciones, con la música que es mi sueño, esto me tira para atrás. Porque a mí me cuesta un montón", se lamentó. Y en referencia a los malos tratos de la producción, detalló: "A mí no me trataron bien, y cuando estuve en La Voz tampoco. Hubo momentos muy feos y mucha mano negra, mucha cosa por detrás, horrible”.

Más allá del mal momento, se prometió mantenerse firme: "Voy a seguir apostando por mi carrera, pero todavía tengo mucho que sanar, así que me voy a tomar un descanso de las redes sociales por un tiempo, por los menos hasta sentirme mejor conmigo misma. Muchas gracias a todos por el amor".

¿Got Talent Argentina está armado?

En las últimas semanas, varios usuarios de las redes sociales opinaron que Got Talent Argentina estaría armado, ya que según los televidentes, las reacciones del jurado a veces son exageradas. En Bendita TV, el programa conducido por Beto Casella en El Nueve, debatieron al respecto y la panelista Alejandra Maglietti soltó una contundente opinión: "Este último tiempo hubo demasiado reality, creo que a la pantalla la sobreexplotaron de talentos y, entonces, ahora aburre todo. Vemos bailar a uno y no nos sorprende y así pasa con todo”.

Acto seguido, Tamara Pettinato señaló que "si uno ve las versiones de otros países, no es cierto que todos los números son espectaculares". "Tienen también cosas como este, no sé, gente que va y hace el sonido de un gallo ¡Ellos también lo hacen! Además eso tiene una parte graciosa”, observó la hija de Roberto Pettinato. Por lo pronto, no hay ninguna certeza que confirme si el reality está armado.