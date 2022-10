La dejaron afuera de Los 8 Escalones e incomodó a Guido Kaczka: "No"

Una mujer que participó de Los 8 Escalones del Millón expuso su bronca tras haber quedado eliminada del programa de entretenimiento. El incómodo momento que vivió Guido Kaczka en la pantalla de El Trece.

Una participante de Los 8 Escalones del Millón no pudo ocultar su enojo en la pantalla de El Trece. En la edición del pasado lunes 3 de octubre, una mujer quedó muy molesta por quedar eliminada del programa y puso incómodo a Guido Kaczka en plena transmisión.

El momento tuvo lugar luego de que tres concursantes quedaran empatados antes de subir a un escalón. Aquellos que lograron avanzar debieron debatir acerca de quién merecía seguir en el programa. Y finalmente decidieron que Elena, jubilada y licenciada en psicología, debía quedarse afuera.

La mayoría de los participantes votó y resolvió que la señora mayor debía quedarse afuera de Los 8 Escalones. "Queda abajo Elena. Suben Camila, Julieta y Martín al escalón número 7. Elena debe estar pensando en la que se equivocó", comentó el conductor. Inmediatamente después, la mujer se mostró disconforme con la decisión.

Martín Liberman, uno de los jurados del programa, tomó la palabra y le manifestó a la participante: "No te gustó nada que te dejaran abajo, Elena.... no te gustó nada, no te la esperabas, ¿no?". Ofuscada por la situación, Elena le consultó: "¿Cómo?". "Que no te gustó que te dejen abajo", le remarcó el periodista. "No", disparó la mujer, todavía molesta por quedar eliminada. "Se te nota en la cara", concluyó "El Colorado".

Guido Kaczka se mostró incómodo ante la furia de una participante que quedó eliminada de Los 8 Escalones.

Ante la incomodidad de la escena que se dio, Guido Kaczka trató de poner paños fríos: "El juego de Los 8 Escalones y así va pasando con todos, salvo a los dos que llegan a la final. Lo bueno es que alguien sí o sí tiene el premio mayor...".

Participante de Los 8 Escalones le contó a Guido Kaczka que tiene a varios gatos como hijos

Un participante de Los 8 Escalones dejó atónito a Guido Kaczka tras revelar los extraños nombres que les puso a sus gatos. El conductor del ciclo no pudo ocultar su confusión y dedicó varios minutos de programa a hablar sobre las mascotas del concursante.

Todo sucedió mientras Kaczka realizaba una de las rondas habituales de preguntas para definir a los dos finalistas de ese día. A medida que el programa avanza, el conductor suele volver a presentar a los protagonistas para que los nuevos televidentes los conozcan. Fue entonces cuando mencionó a Damián quien utilizaría el millón para "construir una casa para vivir con sus hijos".

“Un hijo tenés”, remarcó Guido hablándole ya de forma directa al concursante. Fue entonces cuando Damián recalcó que sus mascotas también eran considerados como hijos: “Los gatos cuentan. Los sumamos”. En este marco, el conductor preguntó los nombres y obtuvo una respuesta totalmente inesperada.

"Nunqui Munganga y Paquita Marmolada”, reveló Damián y descolocó a Guido Kaczka y los demás participantes. Posteriormente, el participante contó que se trataban de dos nombres con significado que habían elegido el familia.