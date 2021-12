La decisión que tomó Gastón Recondo con su esposa: "Me parecía injusto"

El periodista deportivo habló sobre una situación personal en la que tuvo que ver mucho su compañera de vida. Gastón Recondo contó lo que atravesó hace algunos años.

Gastón Recondo reveló una decisión personal que tomó en conjunto con su esposa, Valeria Marcovecchio. Lo hizo a tres años y medio de haber nacido su último hijo, el menor de los cinco que el periodista deportivo tiene. "Sentía que ella a había hecho mucho de su parte", reveló. ¿Pero qué fue lo que determinó?

En diálogo con Teleshow, Gastón Recondo reconoció haberse realizado una vasectomía y contó que se sometió a la misma en el año 2019: "En un control que fuimos a hacer con el obstetra, él nos preguntó qué íbamos a hacer. Entonces yo le pregunté a mi mujer si estaba de acuerdo con que yo me hiciera una vasectomía. Me parecía injusto que, si tomábamos la decisión de cerrar ahí, ella tuviera que vivir tomando pastillas o con algo invasivo como es un DIU (NdeR: dispositivo intrauterino)".

"Sentía que ella ya había hecho mucho de su parte cargando a nuestros hijos en su panza y pasando por los dos partos. El médico nos explicó que en Brasil, cuando las parejas llegan a una situación como la nuestra, en el noventa por ciento de los casos el hombre se hace la vasectomía. Pero en la Argentina sucede sólo en un diez por ciento y eso es por una cuestión cultural", agregó Recondo.

Cómo la pasó Gastón Recondo después de la vasectomía

Recordando su experiencia, Gastón Recondo aseguró: "Esto lo hice en octubre de 2019 y ella tenía 33 años en ese momento. Me operé un viernes. Entré a las seis de la mañana al sanatorio, a las siete y media me metieron en el quirófano y, a las doce del mediodía, ya me estaba subiendo al auto para volver a mi casa".

"Falté al trabajo solo el día de la intervención e hice reposo viernes, sábado y domingo, porque me dijeron que la clave era que hiciera reposo las primeras 72 horas y después hiciera vida normal. Dicho y hecho: el lunes fui a trabajar como si nada y el miércoles, a cinco días de la operación, fui a ver a Brian Adams parado en el campo del Luna Park y sin tener ningún problema", sentenció el periodista.

En Bendita, programa que integró Gastón Recondo y que conduce Beto Casella, realizaron un informe sobre la palabra del periodista y lo acusaron de "copiarse" de quien es el líder del primetime en El Nueve. "¡Recondo, no te copies más de Beto!", advirtieron, en tono de broma.