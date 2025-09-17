La decisión de la familia de Thiago Medina: "Se lo van a comunicar al padre"

La familia de Thiago Medina tomó una fuerte decisión.

La familia de Thiago Medina tomó una fuerte decisión en medio de la internación del exparticipante de Gran Hermano. La noticia fue confirmada en A la Barbarossa, programa matutino emitido por Telefe.

De acuerdo a lo expresado en el envío conducido por Georgina Barbarossa, los partes médicos de Thiago Medina no serán comunicados por la mañana, como solía ser hasta hace pocas horas. El motivo es claro: que la familia se entere primero del estado de salud de su pariente, y que no sea por medio de la televisión o algún medio que lo comparta.

"Se lo van a comunicar al padre. La familia nos pide que respetemos el esperar la información que ellos hacen llegar a los medios, prefieren que nos manejemos de esa manera", aseguró Pia Shaw.

La familia quiere saber el parte médico antes que los medios

La periodista de A la Barbarossa agregó: "No van a dar más los partes a la mañana porque sino la familia no estaba y nosotros sacábamos el parte antes de que ellos entraran. Ellos van alrededor de las 11 de la mañana y pidieron que el parte se haga más tarde. Que primero se entere la familia y después nosotros. Optaron porque el padre sea quien recibe esta información y después Camila o Brisa sean quienes lo hacen público".